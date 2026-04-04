PSV'li oyuncu, ESPN kamerası karşısında ayrılma isteğini açıkça dile getirdi

PSV, önümüzdeki yaz kadrosunda ciddi bir oyuncu kaybıyla karşı karşıya kalabilir. Sadece bazı kilit oyuncular yeni bir maceraya atılmayı düşünmekle kalmıyor, Niek Schiks de ESPN’e verdiği röportajda “başka bir yere gitmekten” bahsediyor.

22 yaşındaki kaleci güzel bir dönem geçirdi. Matej Kovár ve Nick Olij'in yokluğunda A takımda ilk kez forma giydi ve geçtiğimiz milli maç döneminde Jong Oranje kadrosuna da çağrıldı. "Bu çok güzel, çünkü dakika almak benim gelişimim için en önemli şey."

Schiks'in Eredivisie'de bıraktığı iyi izlenime rağmen, PSV önümüzdeki dönemde onunla bir araya gelerek Eindhoven'daki geleceğini görüşmek zorunda kalacak. "Bunlar yapmamız gereken görüşmeler," diyor yetenekli kaleci, ki kendisi de gerçekçi bir yaklaşıma sahip.

“PSV’de gelecek sezon için bir perspektif olmayabilir, bu yüzden başka bir yere adım atmayı düşünmek gerekir. İdeal senaryoda bu muhtemelen bir kiralık transfer olacaktır. Ancak henüz nasıl ve ne olacağını bilmiyorum, bu görüşmeler henüz yapılacak.”

“Kendimi geliştirmeye devam edebileceğim bir seviyeye geçmem gerekiyor,” diye devam eden Schiks, Keuken Kampioen Divisie’de edindiği deneyim ışığında üç seçenek çiziyor. “KKD’de yükselme mücadelesi veren bir takım, bir Eredivisie kulübü ya da yurtdışına geçici bir transfer.”

Schiks’in PSV’deki sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor, ancak Eindhoven’da kesin bir çıkış yakalamayı hala aklından çıkarmamış. “Hayır, birbirimize hala bende bir gelecek gördüğümüzü açıkça söyledik.”

“PSV bunu açıkça ifade etti, bu yüzden hedefim hala PSV 1'in kalecisi olmak. Sonunda kendi gelişimine de bakarsın ve kendine sorarsın: benim için en iyi plan nedir? Hedef nihayetinde PSV 1, bu yüzden bunun için var gücümüzle çalışacağız.”