PSV, kısa süre önce A takımda ilk maçına çıkan savunmacıyla yollarını ayırdı

PSV, Essiën Bassey ile yollarını ayırdı. On dokuz yaşındaki kanat beki, Norveç ekibi Viking FK'ye transfer oldu ve burada 2030'un ortasına kadar sözleşme imzaladı. Bassey, PSV'nin A takımında bir kez forma giydi.

Genç sağ bek, transferini tamamlamak için çarşamba günü Norveç'e uçtu. De Telegraaf'ın haberine göre Bassey, PSV'ye en az 1,5 milyon euro kazandıracak.

Eindhoven ekibinde Bassey'nin sözleşmesi bir yıl daha devam ediyordu, ancak sağ ayağını kullanan oyuncu PSV'de oynadığı tek resmi maçın ardından ayrılıyor.

Kulübün internet sitesine konuşan teknik menajer Jan Vennegoor of Hesselink, "Essäin'e PSV'ye gösterdiği bağlılık ve katkıları için teşekkür etmek istiyoruz" dedi. "Kulüpte geçirdiği dönemde kendisini çok iyi bir oyuncu olarak geliştirdi."

Eski golcü sözlerini, "Viking FK'ye transferiyle birlikte şimdi kariyerinde güzel bir sonraki adım atıyor; en üst seviyede mücadele eden bir kulübe gidiyor. Kariyerinin devamında ona çok fazla başarı, mutluluk ve güzel anlar diliyoruz" ifadeleriyle sürdürdü.

Bassey ise PSV'den ayrılığıyla ilgili, "Başlarda biraz alışmam gerekiyordu ama bir noktadan sonra işler yoluna girdi. Jong PSV'ye geldiğimde kendimi çok hızlı geliştirdim. Bu dönem için minnettarım. Şimdi kendimi daha da geliştirmek ve Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla süre almayı umduğum yeni bir bölüme başlıyorum" açıklamasını yaptı.

PSV, Bassey'yi 2022'de De Graafschap'tan kadrosuna kattı. Jong PSV'deki ilk maçına iki yıl sonra çıkan savunmacı, toplamda rezerv takımda 34 karşılaşmada görev yaptı. AZ ile oynanan Johan Cruijff Schaal maçında Bassey, PSV'nin A takımındaki ilk maçına çıktı.

Bassey bu sezon PSV'nin karşısına çıkacak. Viking FK, ocak ayında Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında Eindhoven ekibiyle karşılaşacak.