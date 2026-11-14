PSV, Kevin De Bruyne için kış transfer döneminde istenen dikkat çekici bedeli öğrendi

Reklam

Kevin De Bruyne'nin Napoli'den ayrılma ihtimali güçleniyor. 35 yaşındaki Belçikalı oyuncuyla PSV yakından ilgileniyor. Angelo Forgione'ye göre Napoli, kış transfer döneminde gerçekleşebilecek bir ayrılığa baştan karşı çıkmayacak. İtalyan gazeteci, Radio Tutto Napoli'ye yaptığı açıklamada talep edilebilecek olası bonservis bedelini de dile getirdi.

Forgione, 2025'teki transferinden bu yana yüksek beklentileri karşılamadığını düşündüğü De Bruyne'nin performansını eleştirdi. Gazeteci, "De Bruyne'nin bir buçuk yılda Napoli'ye sağladıklarıyla maliyetini karşılaştırmamız gerekiyor. Çok para harcanan bir oyuncu ama performansı olağanüstü değildi. Hem keyif verdi hem de yük oldu" dedi.

Manchester City'nin eski orta saha oyuncusunun fiziksel durumu, Forgione'yi özellikle endişelendiriyor. "Geldiğinden beri maçların belki yarısında oynadı. Bunun başlıca nedeni, yaşıyla da ilgili olan fiziksel sorunlar. Kesinlikle artık kariyerinin en parlak döneminde değil. Ondan çok daha fazlasını bekliyorduk."

Forgione, De Bruyne'nin teknik direktörleriyle yaşadığı zorluklara da dikkat çekti. "Sahadaki pozisyonlarına uyum sağlamakta zorlandı, Antonio Conte'nin bazı tercihlerinden memnun değildi ve muhtemelen Max Allegri'nin tercihleri de onu tamamen memnun etmiyor."

Reklam Reklam

Forgione, De Bruyne'nin Napoli'deki son aylarını geçirdiğini düşünüyor ancak birlikteliğin ocakta sona erme ihtimalini de dışlamıyor. "Bence buradaki macerası her hâlükârda haziranda sona erecek." De Bruyne'nin sözleşmesi de o tarihte bitiyor. "Napoli ve oyuncu ayrılığı ocağa çekmeye karar verirse bunu sorun etmem."

Related Topics

Forgione, sezon ortasında gerçekleşebilecek bir ayrılığın mali açıdan da önünde büyük bir engel görmüyor. "Şu ana kadar faydalı bir oyuncu oldu ama her zaman beklendiği kadar belirleyici değildi. Bu nedenle Napoli'nin onun beş ila on milyon avro arasında bir bedelle ayrılmasını kabullenebileceğini düşünmüyorum. En büyük avantaj muhtemelen bonservis bedeli bile değil, oldukça yüksek maaşından sağlanacak tasarruf olur."

PSV'nin yoğun ilgisi göz önüne alındığında bu sözler dikkat çekiyor. La Gazzetta dello Sport'a göre Eindhoven ekibi, De Bruyne'nin durumunu netleştirmek için Napoli ile temasa geçti. İtalyan kulübünün, Belçikalı oyuncunun sözleşmesini bir yıl uzatmak için tek taraflı opsiyonu bulunuyor.

Reklam

PSV, Napoli'nin bu opsiyonu kullanıp kullanmayacağını özellikle sordu. Eindhoven ekibi ayrıca De Bruyne'nin transferinin görüşmeye açık olup olmadığını, hatta bunun kış transfer döneminde gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini araştırıyor. Orta saha oyuncusu ise tüm seçenekleri açık tutuyor. Daha önce, "Çeşitli mesajlar aldım, neler olacağını göreceğiz" demişti.

İlginç bir şekilde Napoli de PSV'den bir oyuncuyla ilgileniyor. La Gazzetta dello Sport, cumartesi günü Sven Mijnans'ın sportif direktör Giovanni Manna'nın yakın takibinde olduğunu bildirdi. Manna, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu uzun süredir izletiyor. İtalyan spor gazetesi, Mijnans'ı 'doğa gücü' olarak tanımlıyor ve De Bruyne'nin olası halefi olarak görüyor.