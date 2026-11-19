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PSV, Kevin De Bruyne transferinden vazgeçmiyor. İtalyan transfer gazetecisi Nicolo Schira'nın aktardığına göre kulüp, Belçikalı orta saha oyuncusu için yeni bir teklif hazırlıyor. PSV'nin ilgisini geçen hafta ilk duyuran isim de Schira'ydı.

Eindhoven ekibi bu hafta başında 2 milyon euroluk bir teklif yaptı ancak Napoli teklifi hemen geri çevirdi.

De Bruyne ile gelecek yaza kadar sözleşmesi bulunan kulüp, oyuncu için 7 ila 8 milyon euro istiyor.

PSV bu tutarı ödemek istemiyor ancak De Bruyne'nin peşini bırakmıyor. Kulüp, cuma günü İtalyan ekibine yeni bir teklif sunacak.

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De Telegraaf'a göre 2 milyon euro ile 7 milyon euro arasındaki farkı kapatmak zor olacak ancak PSV yine de deneyecek. Schira'ya göre De Bruyne, kış transfer döneminde kulübün bir numaralı hedefi olmaya devam ediyor.

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De Bruyne de PSV'ye gitmeyi çok istiyor. 35 yaşındaki oyun kurucu, Hollanda şampiyonuyla iki yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

De Bruyne, 2025 yazından bu yana Napoli'de oynuyor. İtalyan kulübü, orta saha oyuncusunu o dönemde Manchester City'den bonservis bedeli ödemeden transfer etti ancak kendisine maaş ve imza parası olarak milyonlar ödedi.

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Belçikalı oyuncu, Napoli'ye katıldığından bu yana 36 maçta forma giydi; bu maçlarda 9 gol ve 6 asist kaydetti.