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PSV, Kevin De Bruyne'nin durumunu sordu. İtalyan gazeteci Nicolò Schira, çarşamba günü X'te bunu bildirdi. Belçikalı orta saha oyuncusunun Napoli'den sözleşmesi sona ermeden ayrılacağına dair bir süredir söylentiler var.

Gazeteci Mounir Boualin de PSV'nin De Bruyne ile görüştüğünü ve kaynaklara göre görüşmelerin olumlu geçtiğini bildiriyor.

Napoli ile 2027 yılının ortasına kadar sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusu için şu an en somut adımı Eindhoven ekibi atmış görünüyor. Oyuncunun Napoli ile sözleşmesinde bir sezonluk uzatma opsiyonu da bulunuyor.

De Bruyne, Napoli'den yalnızca bir buçuk yıl sonra ayrılabilir. Manchester City'de geçirdiği çok başarılı on sezonun ardından Güney İtalya kulübüne imza atmıştı. 35 yaşındaki oyun kurucunun adı Everton ile de anıldı.

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Tecrübeli oyuncu, Napoli formasıyla 36 maça çıktı. Bu maçlarda dokuz gol atıp altı asist yaptı. De Bruyne, bu sezon Serie A'da dört kez gol sevinci yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde ise henüz golü yok.

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De Bruyne, Belçika millî takımında Mark van Bommel ile çalışıyor. Van Bommel, futbolculuğu döneminde PSV'de büyük başarılar yaşamış, daha sonra kulübe teknik direktör olarak dönmüştü. Orta saha oyuncusu, Belçika millî formasını 127 kez giydi.

PSV ile adı anılan De Bruyne, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Eindhoven ekibine karşı oynamıştı. Peter Bosz, o dönemde etkileyici vuruş tekniğine sahip oyun kurucudan övgüyle söz etmişti.

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PSV Teknik Direktörü, "Onu gelmiş geçmiş en büyük futbolculardan biri olarak görüyorum. Messi veya Ronaldo kadar dikkat çekmeyebilir ama harika bir oyuncu. Hâlâ öyle. Vuruş tekniği ve oyun görüşüyle De Bruyne çok değerli" demişti.

De Bruyne, 2025'te Manchester City'den ayrılmak zorunda kalmasına üzülmüştü. "Açıkçası, şu anda gösterdiğim gibi hâlâ bu seviyede performans sergileyebileceğimi düşünüyorum ama kulüplerin kararlar almak zorunda olduğunu anlıyorum."