Mauro Júnior, Brezilya'nın yaklaşan millî maç dönemi için açıkladığı kadroya alınmadı. Teknik direktör Carlo Ancelotti, Japonya ve Singapur ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosunu perşembe günü duyurdu ancak PSV kaptanına yer vermedi. Mauro'nun bir önceki millî maç dönemindeki üç hazırlık karşılaşmasında da forma giymiş olması, bu kararı dikkat çekici kılıyor.

Eylül ayının sonunda Brezilya Millî Takımı'na ilk kez çağrılan Mauro'nun hayali gerçek olmuştu. Birden fazla pozisyonda oynayabilen sol ayaklı oyuncu, İlahi Kanaryalar formasıyla kendini gösterme fırsatını hemen buldu. Üç hazırlık maçının tamamında oynadı ve birine ilk 11'de başladı.

Ancak Mauro, bir sonraki millî maç dönemini kaçıracak. Ancelotti savunmada AS Roma'dan Wesley ve Inter'den Carlos Augusto'nun da aralarında bulunduğu başka seçenekleri tercih etti. İki oyuncu da önceki millî maç döneminde kadroda yoktu ancak daha önce Brezilya forması giymişti.

İtalyan teknik direktör ayrıca Cruzeiro'dan Jonathan Jesus'a kadroda yer açtı. Stoper, Brezilya kadrosuna ilk kez çağrıldı. Gabriel Magalhães (Arsenal), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg), Vanderson (AS Monaco) ve Vitor Reis (Manchester City) de kadroya seçildi.

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Ancelotti, orta sahaya Bruno Guimarães, João Gomes ve Andrey Santos'un da aralarında bulunduğu isimleri çağırdı. Santos'tan Gabriel Bontempo ve Botafogo'dan Danilo Santos da kadroda yer alıyor. Brezilya, takvim yılını iki hazırlık maçıyla tamamlayacak. Ancelotti bu karşılaşmalarda takımı üzerinde çalışmayı sürdürebilecek.

Hücumda Vinícius Júnior ve Raphinha gibi yıldızlar teknik direktörün elinde bulunuyor. Genç yetenekler Estêvão ve Endrick de kulüplerinde az süre almalarına rağmen kadroya seçildi. Brezilya basınından Estadão'ya göre Estêvão, bu sezon Chelsea formasıyla yalnızca sekiz maça çıktı ve bunların ikisine ilk 11'de başladı.

Endrick de Real Madrid'de düzenli olarak forma şansı bulmakta zorlanıyor. Yirmi yaşındaki hücum oyuncusu, İspanyol devinin 13 maçının yalnızca dördünde oynadı ancak Ancelotti'nin güvenini koruyor.

Brezilya, 14 Kasım'da Japonya ile karşılaşacak ve üç gün sonra Singapur'a karşı oynayacak.

Brezilya'nın tam kadrosu:

Kaleciler: Bento (Al-Nassr), Lucas Perri (Torino), Pedro Morisco (Coritiba).

Defans oyuncuları: Arthur Dias (Athletico Paranaense), Carlos Augusto (Inter), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruzeiro), Vanderson (AS Monaco), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (AS Roma).

Orta saha oyuncuları: André Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), João Gomes (Aston Villa), Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).

Hücum oyuncuları: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Raphinha (FC Barcelona), Rayan (AFC Bournemouth), Vinícius Júnior (Real Madrid).