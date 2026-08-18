Fabrizio Romano’nun salı günü X üzerinden aktardığına göre PSV, Lutsharel Geertruida’yı RB Leipzig’den kiralık olarak kadrosuna kattı. İtalyan transfer uzmanı, Eindhoven ekibinin savunmacıyı bonservisiyle transfer edebileceği bedeli de paylaştı.

Romano’ya göre PSV, Geertruida’yı gelecek yıl 15 milyon euro karşılığında bonservisiyle kadrosuna katabilir. Hollanda’nın dev kulübünün, A Milli Hollanda Takımı oyuncusunu kısa süre içinde Philips Stadyumu’nda tanıtması bekleniyor.

Eindhovens Dagblad, PSV’nin “serbest” bir satın alma opsiyonu aldığını ve dolayısıyla Geertruida’yı 2027’de satın alma zorunluluğu bulunmadığını belirtiyor. Savunma oyuncusunun Almanya’daki sözleşmesi 2029 yılının ortasına kadar sürüyor.

Geertruida, 2024’te 20 milyon euro karşılığında Feyenoord’dan transfer edilmişti. Geçen sezon Sunderland’de kiralık olarak forma giydi, ancak İngiliz kulübü onu Leipzig’den bonservisiyle almayı tercih etmedi.

Böylece Geertruida, rakip PSV için forma giyecek. Eindhoven temsilcisi, çeşitli liglerden ilgi görmesine rağmen Hollanda’ya dönmek isteyen Geertruida ile kişisel şartlarda bir süredir anlaşma sağlamıştı.

Real Sociedad ve Everton ilgi gösterdi, ayrıca Ajax da Hollanda Milli Takımı’nın 21 kez formasını giyen oyuncunun durumu hakkında kısa süreliğine bilgi aldı. Ancak ipi göğüsleyen taraf PSV oldu ve böylece Peter Bosz, istediği savunma takviyesine kavuştu.

PSV, pazar günü sezona güçlü başlayan FC Groningen ile karşılaşacak. Geertruida’nın son lig şampiyonu adına o maçta ilk kez forma giyip giyemeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil.