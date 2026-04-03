PSV, geçen yıl Feyenoord'da adı geçen forveti düşünüyor

Eindhovens Dagblad gazetesi muhabiri Rik Elfrink, Cuma günü yaptığı açıklamada Youssef Chermiti'nin PSV'nin radarında olduğunu ortaya koydu. Rangers'ın 21 yaşındaki forvetinin adı, Ocak ayında Peter Bosz'un Philips Stadyumu'nda forvet sıkıntısı yaşadığı dönemde de gündeme gelmişti.

Chermiti geçen yıl Feyenoord ile anılmıştı, ancak bu transfer gerçekleşmemişti. Portekizli genç forvet, 1,92 metre boyunda ve 2029 yazına kadar Glasgow'un dev kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.

PSV ile adı anılan forvet, bu sezon İskoç Premier Ligi'nde 23 maçta 9 gol attı. Chermiti, kısa süre önce Ibrox'ta Celtic'e karşı oynanan Old Firm derbisinde iki güzel gol attı; Celtic, maçtan son anda bir puan kurtardı (2-2).

Chermiti'nin geçmişte Sporting Portugal ve Everton'da forma giydiği biliniyor. Elfrink, PSV veya başka bir kulüp ilk teklifi yaparsa Rangers'ın en az 10 milyon euro talep edeceğini tahmin ediyor.

Elfrink'e göre Álvaro Rodriguez (Elche) ve Mika Biereth (AS Monaco) uzun süredir teknik direktör Earnest Stewart'ın listesinde yer alıyor. PSV gözlemcisi, PSV'nin izleme listesinde genellikle altı ila on iki isim bulunduğunu vurguluyor.

PSV, bu hafta Myron Boadu'nun opsiyonunun kullanılmayacağını açıkladı. Ancak Eindhoven'ın lideri, forvetle sözleşmesinin uzatılması konusunda hala görüşme yapabilir. Boadu'nun PSV ile olan sözleşmesi bu yılın 30 Haziranına kadar sürüyor ve kulübün bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor.

Ricardo Pepi, en fazla 40 milyon euroya Fulham'a satılacak gibi görünüyordu. Ancak iki kulüp sonunda anlaşmaya varamadı ve bu nedenle Amerikalı forvet şimdilik Eindhoven'da forma giymeye devam ediyor.