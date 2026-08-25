PSV, Couhaib Driouech’in transferi için Celta de Vigo ile anlaşmaya vardı. Kanat oyuncusu, LaLiga ekibine hemen katılıyor ve dört sezonluk sözleşme imzalıyor. Bu transfer bir süredir gündemdeydi.

PSV’nin internet sitesinde yayımlanan veda mesajında hücum oyuncusu, “PSV’de geçirdiğim zamana dönüp baktığımda, bunlar her zaman aklımda kalacak sportif zirveler oluyor. Ama bundan da öte, bu kulübün yaydığı sıcaklığı ve oyuncular, teknik ekip, diğer çalışanlar ve taraftarlarla kurduğum ilişkileri çok daha fazla takdir ediyorum” dedi.

Ayrılan Driouech, “PSV bana hem oyuncu hem de insan olarak gelişmemde yardımcı oldu. Bunun için herkese teşekkür etmek istiyorum. Şimdi Celta de Vigo’daki yeni maceramı heyecanla bekliyorum ama PSV’yi takip etmeyi sürdüreceğim ve kulübe gelecek için tüm başarıları diliyorum” diye ekledi.

Driouech, 2024’te üç milyon euronun biraz üzerinde bir bedelle Excelsior’dan PSV’ye transfer olmuştu. İki sezon içinde Eindhoven ekibiyle iki kez lig şampiyonluğu, bir kez de Johan Cruijff Schaal kazandı.

Kanat oyuncusu kısa süre önce Rangers’a gitmeye yakın görünüyordu. Ancak İskoç dev kulübü, Driouech’in fiziksel durumundan şüphe duydu ve bu nedenle transfer gerçekleşmedi. Ardından Celta de Vigo kısa süre içinde devreye girdi.

Gazeteci Mounir Boualin’e göre PSV, Driouech’in satışından sekiz milyon euro gelir elde ediyor. Ancak kulüpler bu konuda herhangi bir açıklama yapmış değil.

Driouech’in PSV ile sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam ediyordu. Transfermarkt, değerini yedi milyon euro olarak tahmin ediyor.