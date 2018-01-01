PSV, eski oyuncusu Arjen Robben ile temasa geçti

PSV Eindhoven, eski oyuncusu Arjen Robben'i tekrar kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

PSV Eindhoven, sezon sonu Bayern Münih'ten ayrılacağını söyleyen Arjen Robben'i transfer etmek için çalışmalara başladı.

Hollandalı oyuncu, on yıldan sonra bu yaz Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklamıştı.

Omroep Brabant'ta yer alan habere göre; PSV, antrenör Mark van Bommel aracılığıyla Arjen Robben'le ilk teması kurdu.

PSV'de Robben ile beraber futbol oynamış olan Mark, "Evet, bir temas var. Ama tabii ki bu Robben'in kararına kalmış." şeklinde bir açıklama yaptı.

34 yaşındaki oyuncu için Galatasaray ve eski kulübü Groningen'in de ilgilendiği belirtiliyor.

Ancak Hollandalı yıldız NOS'a yaptığı açıklamada geleceği hakkında henüz bir karar vermediğini belirterek, eski takımlarına herhangi bir geri dönüş sözü veremeyeceğini vurguladı:

"Eğer bir söz verilirse tutulması gerekir. Gelecek sezon için her şey belirsiz."

Robben bu sezon 15 maça çıkıp 5 gol attı.