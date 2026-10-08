PSV endişelenmeli: Ruben van Bommel’e ilgi doğrulandı

Ruben van Bommel, PSV’deki baş döndürücü gelişiminin karşılığını muhtemelen bir transferle alabilir. Mana Sport Roma'ya göre, daha önce Gazzetta dello Sport'un haberleştirdiği AS Roma ilgisi artık doğrulandı.

Van Bommel, ağır bir diz sakatlığı nedeniyle geçen sezonun büyük bölümünü kaçırdı, ancak bu sezonda PSV’nin en belirleyici oyuncularından biri oldu ve Hollanda Milli Takımı formasını da başarıyla giyerek ilk maçına çıktı.

Bu arada AS Roma uzun süredir yeni bir sol kanat oyuncusu arıyor. Giallorossi, geçen yaz Mason Greenwood, Crysencio Summerville ve Endrick’le somut şekilde ilgilendi, ancak transferlerin hiçbiri gerçekleşmedi. Serie A lideri, kış döneminde kadrosunu yine de güçlendirmek istiyor.

Endrick, Roma’nın geçen yaz transfer dönemindeki son hedefiydi. Oyuncunun geçici olarak Stadio Olimpico’ya gelişi an meselesi gibi görünüyordu, ancak Real Madrid Teknik Direktörü José Mourinho ayrılığına engel oldu ve ona Bernabéu’da süre vereceğinin sözünü verdi.

Ancak Endrick neredeyse hiç süre alamıyor ve artık Real’in onu geçici ya da kalıcı olarak göndermeye yeniden hazır olduğu belirtiliyor. İtalya’daki haberlere göre Roma yeni bir girişimde bulunmak istiyor, ancak Brezilyalı oyuncunun transferi mümkün olmazsa Van Bommel güçlü bir aday olarak öne çıkıyor.

22 yaşındaki Limburg doğumlu oyuncunun sözleşmesi 2030’un ortasına kadar devam ediyor ve ilk bakışta PSV’nin bir transfere onay vermek istemesi pek olası görünmüyor. Van Bommel’inpiyasa değeri 18 milyon euro, ancak bonservis beklentisinin bunun oldukça üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Endrick ve Van Bommel’in yanı sıra Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg) ve Giorgi Kvernadze de (Frosinone) Roma’ya transferle anılıyor, ancak şu an için C ve D seçenekleri olarak görüldükleri ifade ediliyor.