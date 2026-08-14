Bødø/Glimt’in 17 yaşındaki yıldız adayı Mikkel Bro Hansen’in, PSV’nin hücum hattını güçlendirmesi bekleniyor. Bunu Eindhovens Dagblad adına gazeteci Rik Elfrink duyurdu.

Bro Hansen, Bødø/Glimt A takımı adına çıktığı ilk 15 maçta 8 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Genç oyuncunun Bødø/Glimt ile sadece bir yıllık sözleşmesi kaldığı için PSV, birkaç diğer Avrupa kulübü gibi şimdi harekete geçmek istiyor.

Eindhoven ekibi, Bro Hansen için zaten bir teklif sundu. Oyuncunun kendisi de bir teklif aldı.

Elfrink, muhtemel bonservis bedeliyle ilgili daha fazla bilgi veriyor. “Muhtemelen bu rakam birkaç milyon olacaktır ve Bro Hansen’in sadece bir yıl daha devam eden sözleşmesi burada önemli bir faktör değil.”

Gazeteci, “Oyuncu şimdi satılmazsa kışın kulüplerle görüşmeye başlayabilir ve gelecek yaz kulüpler transfer bedeli ödemeden ayrılabilir” diye ekledi.

Başta İngiltere’den kulüpler olmak üzere bazı takımlar, Bro Hansen için ciddi miktarlar ödemeye hazır. PSV onu kadrosuna katmak istiyor ve ardından bu yaz bir hücum oyuncusuyla da yollarını ayırmayı planlıyor. Örneğin Esmir Bajraktarevic hâlâ ayrılabilir.