PSV Eindhoven, Bruma'yı kadrosuna kattı
Henry Onyekuru'nun kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Bruma'nın yeni takımı resmen belli oldu.
Portekizli oyuncunun menajeri Catio Balde, Eindhoven Daily gazetesine verdiği demeçte "Bruma, PSV Eindhoven'ı seçti. Kendisi Hollanda'ya giderek sağlık kontrolünden geçecek" ifadelerini kullandı.
Öte yandan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun PSV'nin yöneticisi Peter Fossen ve teknik menajeri John de Jong ile çekilmiş fotoğrafı da sosyal medyaya düştü.
Transferi kısa süre içinde duyurması beklenen Eredivisie ekibinin RB Leipzig'e ödeyeceği bonservis bedelinin ise 15 milyon euro olacağı belirtiliyor.
Galatasaray'da daha önce iki buçuk sezon forma giyen Bruma'yı ülkesi Portekiz'in Porto kulübü de istiyordu.