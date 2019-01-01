PSV Eindhoven, Bruma'yı kadrosuna kattı

Galatasaray'ın eski futbolcularından Bruma, PSV Eindhoven'a transfer oldu.

Henry Onyekuru'nun kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından 'ın transfer gündemine gelen Bruma'nın yeni takımı resmen belli oldu.

Portekizli oyuncunun menajeri Catio Balde, Eindhoven Daily gazetesine verdiği demeçte "Bruma, Eindhoven'ı seçti. Kendisi 'ya giderek sağlık kontrolünden geçecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun PSV'nin yöneticisi Peter Fossen ve teknik menajeri John de Jong ile çekilmiş fotoğrafı da sosyal medyaya düştü.

Transferi kısa süre içinde duyurması beklenen Eredivisie ekibinin 'e ödeyeceği bonservis bedelinin ise 15 milyon euro olacağı belirtiliyor.

Galatasaray'da daha önce iki buçuk sezon forma giyen Bruma'yı ülkesi 'in kulübü de istiyordu.