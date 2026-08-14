PSV, Alassane Pléa’dan şimdilik yine yararlanamayacak. 33 yaşındaki forvet, cuma günü antrenmanda sakatlandı ve yeni bir sakatlık nedeniyle en azından eylül sonuna kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Pléa için bu, geçen yıl uzun süre rehabilitasyon süreci geçirmek zorunda kalmasının ardından bir başka büyük hayal kırıklığı oldu. Fransız oyuncu, geçen sezon ağustos ayında FC Twente ile oynanan maçta dizinden ağır sakatlık yaşamış ve ardından neredeyse tüm yılı boşa gitmişti.

Bu arada yeni sakatlığın, Pléa’ya geçen sezon bu kadar çok sorun çıkaran diziyle hiçbir ilgisi bulunmuyor. Pléa tam da yavaş yavaş geri dönüş yoluna girmişken şimdi yeniden bir rehabilitasyon sürecinden geçmek zorunda kalacak.

Deneyimli forvet ise pes etmeyi reddediyor. "Mücadeleci kalacağım ve mümkün olan en kısa sürede geri dönmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" diyerek cuma günü güvence verdi. "Önemli olan kaç kez düştüğün değil, kaç kez yeniden ayağa kalktığındır."

Pléa’nın PSV ile sözleşmesi hâlâ 2028 ortasına kadar devam ediyor ve bu sezon santrfor pozisyonu için Ricardo Pepi ile rekabete girmesi bekleniyordu. PSV’nin santrfor pozisyonu için Guus Til şeklinde bir alternatifi daha bulunuyor. Ayrıca Jong PSV’de görev yapan Austyn Jones ve Keziah Oteng-Mensah adlı iki genç santrfor da gerektiğinde seçenek olabilir.

Rik Elfrink’in Eindhovens Dagblad gazetesine göre Pléa’nın yeni sakatlığı, Eindhoven ekibini yeniden bir forvetten mahrum bırakırken PSV’yi transfer piyasasında hamle yapmaya zorlayacak gibi görünüyor. Geçen yıl Pléa sakatlandıktan sonra Myron Boadu son anda kadroya katılmıştı, ancak PSV geçen ay sonunda onunla devam etmeme kararı aldı ve Boadu 1 Temmuz 2026’dan bu yana bonservissiz durumda.

PSV, Bodø/Glimt forması giyen 17 yaşındaki Mikkel Bro Hansen için zaten girişimlerde bulunuyordu. ED’ye göre Danimarkalı forvet Eindhoven’a gitmeyi istiyor, ancak PSV henüz Norveç kulübüyle, yetenekli oyuncu için çok sayıda milyon talep eden kulüple, anlaşmaya varmış değil.