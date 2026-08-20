PSV, Ajax’ı reddeden 4 milyonluk oyuncuyla “çok ciddi şekilde ilgileniyor”

PSV, KV Mechelen forması giyen Moncef Zekri’yi radarına aldı. Het Nieuwsblad’a göre Eindhoven ekibi, Belçika kulübünün en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilen 17 yaşındaki savunmacıyla ‘yakından ilgileniyor’.

Zekri Brüksel’de doğdu, ancak altyapı seviyesinde Fas adına oynuyor. Savunmacı ağırlıklı olarak sol bekte görev yapıyor ve Mechelen’in A takımında şimdiden 21 maça çıktı.

PSV’nin ilgisi, Zekri’ye yurt dışından gelen ilk ilgi değil. Geçen yaz Inter’in de oyuncuyla ilgilendiği öne sürülmüş, savunmacı daha önce de Ajax’a gitme fırsatı yakalamıştı.

Zekri, Aralık 2025’te Ajax’tan gelen teklifi bizzat geri çevirdiğini doğrulamıştı. "Elbette Ajax gibi bir takıma hayır demek zordu, ancak Mechelen’de teknik direktörün bana inandığını hissettim" diyen Zekri, aralık ayında Transfermarkt’a yaptığı açıklamada, "Ajax’ta genç takım futbolu oynamaktansa Mechelen’de profesyonel futbol oynamak daha iyi" ifadelerini kullanmıştı.

PSV şimdi Faslı genç milli oyuncuyu yine de Eredivisie’ye getirmeyi umuyor, ancak en güçlü konumda olan taraf gibi görünmüyor. Şu anda Zekri’nin imzası için en önemli aday Sporting CP olarak gösteriliyor. Portekiz’in dev kulübü sol beki uzun süredir takip ediyor ve Het Nieuwsblad’a göre olası transfer artık ‘hız kazanmış’ durumda.

Sporting’in şu anda 3,5 milyon euro teklif ettiği belirtiliyor. Ancak Transfermarkt verilerine göre değeri dört milyon euro olan 17 yaşındaki yeteneğin bu bedelle ayrılığına KV Mechelen’in onay verip vermeyeceği belirsizliğini koruyor.

Zekri’nin sözleşmesi 2028 yılının ortasına kadar devam ediyor.