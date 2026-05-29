Eindhovens Dagblad gazetesi Cuma günü, PSV'nin Mauro Júnior'un devam eden sözleşmesini iyileştirmek istediğini bildirdi. Eindhoven'ın şampiyonu, bu yolla sol bek ve orta saha oyuncusu için kaçış maddesini aşmayı umuyor.

Voetbal International, geçtiğimiz günlerde PSV oyuncusunun sözleşmesindeki bu maddenin 18 milyon euro olduğunu bildirmişti. Ancak ED'den kulüp gözlemcisi Rik Elfrink'e göre bu rakam çok daha düşük.

Francesco Farioli'nin çalıştırdığı FC Porto, Mauro Júnior'un durumunu büyük bir ilgiyle takip ediyor. Ancak Portekiz'den henüz somut bir teklif gelmedi. PSV de Brezilyalı savunma oyuncusu için henüz bir açılış teklifi almadı.

Mauro Júnior'un PSV ile 2029 ortasına kadar üç sezonluk sözleşmesi bulunuyor. Buna rağmen kulüp yönetimi, transfer maddesi sayesinde oyuncunun Eindhoven'dan daha erken ayrılmasını önlemek için anlaşma yapmak istiyor. ''PSV bu maddeden kurtulmak ve Mauro'nun sözleşmesini yeniden düzenlemek istiyor; bu kapsamda gelecekte yeni ve daha yüksek bir transfer bedeli üzerinde anlaşmaya varılması gerekiyor.''

ED, PSV'ye sol bek oyuncusuna cömert bir teklif sunmasının akıllıca olacağını, böylece FC Porto gibi rakipleri geride bırakabileceğini belirtiyor. Söylentilere göre, Portekiz'in önde gelen kulübü 15 milyon euro ve yüksek bir maaş teklif etmeye hazır, bu da PSV'nin Brezilyalı oyuncuyu sonunda uğurlama ihtimalini artırıyor.

Mauro Júnior (27), PSV formasıyla tam 200 maça çıktı. Bu maçlarda 9 gol attı ve 31 asist yaptı. Geçen sezon, çok yönlü oyuncu, üst üste üçüncü şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.

Sevilla daha önce sol ayaklı Güney Amerikalı oyuncuyla ilgilenmişti. Oyuncu, Nisan 2025'te PSV ile sözleşmesini birkaç yıl daha uzatmaya karar vermişti.