PSG'ye Mbappe'den kötü haber
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Paris Saint-Germain'in süper yıldızı Kylian Mbappe, RB Leipzig karşısında formasından uzak olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'le birlikte H Grubu'nda yer alan PSG, gruptaki üçüncü maçını 4 Kasım Çarşamba akşamı deplasmanda RB Leipzig'le oynayacak.
Bu müsabakada Neymar ve Mauro Icardi'yi sakatlıkları nedeniyle kullanamayacak olan Ligue 1 ekibine bir kötü haber de Mbappe'den geldi.
Fransız futbolcunun diz kirişi (hamstring) problemi nedeniyle Leipzig'e karşı sahada yer alamayacağı duyuruldu.
PSG, Devler Ligi'nde bu sezonki ilk maçında Manchester United'a kaybederken ikinci maçında Başakşehir'i yenmeyi başarmıştı.