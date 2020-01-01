PSG'ye Mbappe'den kötü haber

Ligue 1 şampiyonu, RB Leipzig karşısına Neymar, Icardi ve Mbappe'siz çıkacak.

'in süper yıldızı Kylian Mbappe, karşısında formasından uzak olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'le birlikte H Grubu'nda yer alan PSG, gruptaki üçüncü maçını 4 Kasım Çarşamba akşamı deplasmanda RB Leipzig'le oynayacak.

Bu müsabakada Neymar ve Mauro Icardi'yi sakatlıkları nedeniyle kullanamayacak olan ekibine bir kötü haber de Mbappe'den geldi.

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Fransız futbolcunun diz kirişi (hamstring) problemi nedeniyle Leipzig'e karşı sahada yer alamayacağı duyuruldu.

PSG, Devler Ligi'nde bu sezonki ilk maçında 'a kaybederken ikinci maçında Başakşehir'i yenmeyi başarmıştı.