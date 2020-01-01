PSG'ye 4 yıldızdan iyi haber
Yorum()
Getty
Ligue 1'de çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrılan PSG'ye iyi haber geldi.
Teknik direktör Thomas Tuchel, Pazar günü Olimpique Marsilya ile oynanacak maçta 4 oyuncusunun sahada olacağını söyledi;
"Navas, Di Maria, Paredes ve Neymar kadroya geri dönüyor. Oyuncular da oynamak istiyorlar. Son kararı yarın vereceğim. Eğer risk yoksa bekleyemeyiz."
PSG'nin İbiza'ya yaptıkları gezinin ardından 4 oyuncunun testleri pozitif çıkmış ve karantina altına alınmıştı. Bir süredir takımdan ayrı kalan oyuncuların antrenman eksikleri bulunuyor.
Marquinhos, Icardi ve Mbappe ise henüz takıma dönemedi.