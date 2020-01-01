PSG'ye 4 yıldızdan iyi haber

Salgın nedeniyle etkilenen oyunculardan Navas, Di Maria, Paredes ve Neymar hafta sonu forma giyebilecek.

'de çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrılan PSG'ye iyi haber geldi.

Teknik direktör Thomas Tuchel, Pazar günü Olimpique ile oynanacak maçta 4 oyuncusunun sahada olacağını söyledi;

Haberin devamı aşağıda

"Navas, Di Maria, Paredes ve Neymar kadroya geri dönüyor. Oyuncular da oynamak istiyorlar. Son kararı yarın vereceğim. Eğer risk yoksa bekleyemeyiz."

Daha fazla takım

PSG'nin İbiza'ya yaptıkları gezinin ardından 4 oyuncunun testleri pozitif çıkmış ve karantina altına alınmıştı. Bir süredir takımdan ayrı kalan oyuncuların antrenman eksikleri bulunuyor.

Marquinhos, Icardi ve Mbappe ise henüz takıma dönemedi.