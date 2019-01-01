PSG'nin Neymar'ı bırakmaya niyeti yok

Barcelona'ya dönmek istediği bilinen Neymar'ın bu hayali şimdilik gerçekleşecek gibi durmuyor.

, Neymar'ın bu yaz takımdan ayrılmasına izin vermeyecek.

Telefoot'ta yer alan habere göre PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Brezilyalı futbolcuyu bırakmamaya kararlı görünüyor.

yetkilileri bir süre önce PSG ile olumlu görüşmeler gerçekleştirmişti ancak Fransızların katı tutumu devam ediyor.

Brezilyalı yıldızın ise geleceği için yeni bir macera istediği ve ayrılmaya istekli olduğu bildiriliyor.

Geçtiğimiz günlerde Barcelona Asbaşkanı Jordi Cardoner, Neymar'ın Barcelona'ya geri dönmek istediğini açıklamıştı:

"Doğru olan şey, Neymar'ın Barcelona'ya geri dönmek istemesi. Neymar'la sözleşme imzaladığımıza dair iddialar var. Onunla iletişime geçmedik ve imza atmadık. Onun gibi birçok kişi Barcelona'da oynamak istiyor. Neymar'ın geri dönmek istemesi beni şaşrtmadı. Daha önce başkaları da geri döndü (Pique, Fabregas)."

28 yaşındaki yıldız 2 sezon önce Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euro gibi rekor bir ücretle transfer olmuştu.