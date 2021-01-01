PSG'nin hedefinde Paul Pogba var

Paris Saint-Germain, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Paul Pogba için Manchester United'ın kapısını çalacak.

ile sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan Paul Pogba, önümüzdeki sezon 'de forma giyebilir.

Daily Star'da yer alan habere göre; 'in yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun transfer hedefinde Paul Pogba var.

27 yaşındaki oyuncunun PSG'ye güç katacak ideal oyuncu profilinde olduğunu düşünen Pochettino, yaz transfer döneminde Pogba'yı takıma getirmek istiyor.

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Paris temsilcisi, Fransız oyuncu için Manchester United'ın kapısını çalacak.

Öte yandan haberde PSG'nin transfer adayları arasında Dele Alli, Harry Kane, Sergio Aguero gibi isimlerin de olduğu kaydedildi.

Bu sezon Manchester United formasıyla toplamda 21 maça çıkan Pogba, 3 gol, 2 asistlik performansla oynadı.