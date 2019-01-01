PSG'nin genç yıldız adayı Metehan Güçlü kimdir?

Fransa Ligi'nin güçlü takımı Paris Saint Germain'de bu sezon genç bir Türk futbolcu göze çarpıyor. Peki Metehan Güçlü kimdir?

'in güçlü takımı Paris Saint Germain'in yıldızlarla dolu kadrosunda Metehan Güçlü dikkat çekiyor. Mbappe, Neymar, Cavani gibi hücum hattında yıldızları bulunan PSG'de Metehan Güçlü de sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan kadroya girmeyi başardı.

Metehan Güçlü kimdir?

Genel olarak sol açıkta şans bulan Metehan Güçlü, 2 Nisan 1999 Montfermeil / doğumlu. Ağabeyleriyle birlikte Paris'te amatör bir kulüp olan Bondy'de 9 yaşında başlayan futbol kariyeri 3 yılda değişti. Paris Saint Germain yetkililerinin izlediği Metehan, beğenilerek altyapıya transfer edildi. Geçtiğimiz sene Paris ekibiyle profesyonel sözleşme imzalayan genç oyuncunun kontratı 2022 yazında sona erecek.

Adıyamanlı bir baba ve Kahramanmaraşlı bir annenin oğlu olan Metehan'ın ağabeyleri de futbolcu. Bir ağabeyi Ayhan Güçlü de bir dönem U18 ve U19 Milli Takımları'nın forması giydi. Metehan ise Türkiye U19 Milli Takımı ile 7 maçta forma giydi, 1 gol kaydetti.

PSG formasıyla 2018/19 sezonunda ilk kez profesynel bir maça çıkan 19 yaşındaki genç yıldız adayı, takımının 'a 3-2 kaybettiği maçta forma giyme şansı buldu ve golünü atmayı başardı.

TFF'nin Tam Saha dergisine konuşan Metehan Güçlü'nün röportajından satırbaşları şöyle;

"Okulu bıraktım"

"Liseyi bitirdim ve okulu bıraktım. Sadece İngilizce ve İspanyolca derslerine devam ediyorum. Yabancı dile önem veriyorum. Fransa'da lise ile futbolu birlikte götürebiliyorsun, çünkü ayarlama yapıyorlar. Ama üniversiteye gelince işler biraz değişiyor. Üniversiteye devam etme zorunluluğun var. O zaman idmanlara ya da maçlara gidemiyorsun. Adapte olamıyorsun. Ben de bu sebeple okulu bıraktım."

"Altyapıda uzun toplarla oynamıyoruz"

PSG'nin altyapısı, Fransa'nın en iyi altyapılarından biri. Zaten en iyi oyuncuları alıyorlar. İlk başlarda baya bir zorlanmıştım. Genellikle sadece Paris bölgesinden alıyorlar oyuncuları 17-18 yaşındayken de diğer yerlerden alıyorlar. Zaten biz birbirimizi tanıyorduk aslında diğer oyuncularla Turnuvalarda hep karşılaşıyorduk. Bir arkadaşım var, 5 yıldır birlikte oynuyoruz. Mesela onunla eskiden rakiptik ve birbirimizi hiç sevmezdik. Ama sonra çok iyi arkadaş olduk. Altyapı sistemi genel olarak paslara odaklı. Hep kısa pas yapıyoruz. Uzun toplarla oynamıyoruz. İlk başlarda daha çok koşu vardı. Ama Katarlılar geldikten sonra sistem oldukça değişti. Ben takıma girdiğim zaman Katarlılar geldi. Tesislerimiz Saint Germain'de Ben de Paris'te yaşıyorum.

"Milli takım formasını giymek çok gurur verici. Bu formayı giyip gol attıktan sonra geri dönüşüm çok değişik oldu. Elite Tur'da gol atmak Paris'te bile etki yaptı. O zamanlar Fransa'da U17 takımımızla finallerimiz vardı. O anlarda bizim hocalar oldukça ilgilendi benimle. Bana sürekli, 'Orada nasıl oynadıysan burada da aynı şekilde motive oynamalısın' dediler. Motivasyon aynı değil abi, kesinlikle değil. Türkiye'de çok daha güçlüsün sanki. Motivasyonu çok farklı. Burada çok kalpten oynuyorum. Avrupa'daki oyuncularla Türk oyuncular arasında motivasyon farkı var ve bu çok gerçek. Çünkü bizim milli duygularımız çok gelişmiş. Kendimizi çok duygu yoğunluğu içerisinde buluyoruz. Kalpten oynuyorum. Orada da hırslıyım, mücadeleciyim. Ama oradaki bazı oyuncular sadece futbol oynamak için oynuyorlar. Yeteneklerine güvenerek bazı şeyleri yapmıyorlar. Hepsi değil ama bazıları böyle."

"Cavani'nin koşuları muhteşem"

"Size en çok beğendiğim üç ismi söyleyebilirim. Birincisi Lewandovski, ikincisi Cavani, üçüncüsü de Kun Agüero. Cavani'nin koşuları muhteşem. Boş alanlara koşular yapıyor. Her zaman ofsayttan kaçabiliyor. Defansın arkasına sarkıyor ve tek dokunuşta gol atabiliyor. Lewandovski ise Cavani'den daha çok topa geliyor. Biraz daha yavaş ama daha teknik. Agüero da topa çok fazla geliyor. Çok hızlı, verkaçları ve şutları çok iyi."

"Kuşadası'nı çok beğenmiştim"

"Tatillerde Adıyaman ve Kahramanmaraş'a geliyorum genellikle. Adıyaman'da dedem, halam var. Kahramanmaraş'ta ise teyzem, dayılarım, anneannem var. İstanbul'a geçen sene gelmiş ve 2 hafta kalmıştım. Aynı zamanda Kuşadası'na da gitmiştim. Çok beğenmiştim."