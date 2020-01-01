PSG

PSG'den Neymar'a destek

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Neymar Dario Benedetto PSG Marseille Ligue 1 13092020
Getty
Paris Saint-Germain, Olympique Marsilyalı Alvaro Gonzalez'in ırkçı sözlerine maruz kaldığını iddia eden Brezilyalı futbolcusu Neymar'a destek verdi.

PSG, yaptığı resmi açıklamada, ırkçılığın toplumda ve futbolda yeri olmadığı belirtilerek, "PSG, rakip oyuncunun ırkçı söylemlerinin hedefi olduğunu bildiren Neymar'ı güçlü bir şekilde desteklemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Fransa Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) olayı soruşturarak, gerçekleri ortaya çıkarmasının beklendiği kaydedildi.

PSG ile Olympique Marsilya arasında dün oynanan lig maçında yaşanan gerginlik sonucu PSG'den Neymar, Leandro Paredes ve Layvin Kurzawa, Olympique Marsilya'dan ise Jordan Amavi ve Dario Benedetto kırmızı kart görmüştü.

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    Neymar, karşılaşmanın ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Olympique Marsilyalı Alvaro Gonzalez'in kendisine yönelik ırkçı ifadeler kullandığını iddia etmişti.

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