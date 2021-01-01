PSG'den Messi'ye teklif

İngiliz basını PSG'nin sezon sonunda kontratı bitecek olan Lionel Messi'ye haftalık 800 bin sterlin önerdiğini öne sürdü.

İngiliz basını Barcelona ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Lionel Messi'nin PSG'den haftalık 800 bin sterlinlik bir teklif aldığını öne sürdü.

Daily Star'da yer alan haberde Fransız ekibinin Messi'ye bu ücretin yanı sıra 40 milyon sterlinlik imza parası teklif ederek beklemeye geçtiği belirtildi.

Geçtiğimiz yaz Katalan ekibinden ayrılmak isteyen ancak ayrılık sürecinde kulüple yaşadığı problemlerden ötürü kalmaya karar veren Messi, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 25 maçta 16 gol atarken, dört de asist yapmıştı.