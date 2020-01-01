PSG'den Messi itirafı

Leonardo, Lionel Messi'yi transfer etmenin finansal olarak karmaşık olduğunu söylemekle birlikte bu ihtimalin cezbedici olduğunu itiraf etti.

PSG Sportif Direktörü Leonardo, 'yi transfer etme ihtimalini 'cezbedici' olarak tanımladı.

Arjantinli süper yıldız ağustos ayında 'ya kulüpten ayrılma isteğini resmi olarak bildirince dünya futbolunu derinden sarsmıştı. Katalan ekibi bu isteğe direndi ve Messi'nin gitmesi için sözleşmesindeki serbest kalma bedeli olan 700 milyon euro'yu ödemek zorunda olduğunu söyledi. Messi bunun üzerine Goal'e verdiği özel röportajda takımda kalacağını açıkladı fakat 33 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatması beklenmiyor.

Messi'nin Barcelona'dan ayrılma ihtimali ortaya çıktığında iki takımın adı ön plana çıktı: ve .

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Leonardo'ya Telefoot'la gerçekleştirdiği röportajda bu durum soruldu. Brezilyalı idareci, "Messi'nin ayrılmak istediğini öğrendiğimizde elbette bu bizi cezbetti. Kendine 'Bunu başarabilir miyiz?' diye soruyorsun. Normalde böyle oyuncuları transfer etme ihtimaliniz yoktur. Ama finansal olarak düşündüğünüzde bu çok karmaşık bir durum." sözlerini kullandı.

David Beckham örneğini veren Leonardo "Bilmiyorum, David Beckham sonunda PSG'de oynadı. Messi de oynar mı? Bilmiyorum. Futbolda herkes bir masanın etrafında oturur, herkes her şeyi bilir ve yola devam edersiniz." şeklinde konuştu.

Dünya tarihinin en iyi üç futbolcusundan biri olarak gösterilen Lionel Messi, bu sporun en prestijli ödülü olarak kabul edilen Ballon d'Or'u tam altı kez evine götürdü ve bu alanda rekorun sahibi.