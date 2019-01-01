PSG'den kafa karıştıran Mbappe açıklaması

PSG, Kylian Mbappe'yi takımda tutma niyetinde ama tutabileceğinden çok emin görünmüyor.

PSG Sportif Direktörü Leonardu'nun Kylian Mbappe hakkında yaptığı son açıklama, Fransız ekibinin taraftarlarını endişelendirecek türden.

İki sezondur formasını terlettiği PSG ile harikalar yaratan ve geçen yaz ile Dünya Kupası kazanan Mbappe, 'in en büyük transfer hedefi olarak değerlendiriliyor.

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Leonardo, her ne kadar amaçlarının Mbappe'yi takımda tutmak olduğunu ifade etse de, taraftarlara buna dair bir söz veremeyeceğini söyledi.

Le Parisien'e konuşan Leonardo, "Şüphesiz ki Mbappe'yi takımda tutmak bizim en önemli önceliğimiz. Ama bir söz veremem. Söz vermiyor olmamın iki sebebi var. Birincisi, bu kulüpte gerçekleşen her şeyden ben sorumlu değil. İkincisi, tutulabileceğinden emin olmadığım sözleri etrafa saçmak istemiyorum. Ben sadece realiteyle ilgileniyorum." dedi.

Kylian Mbappe, 2018-19 sezonunda 'de 33 gol atarak gol kralı oldu.