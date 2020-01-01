PSG'de Neymar üç hafta oynayamayacak

PSG'nin Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan Neymar'ın üç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

'in geçtiğimiz çarşamba akşamı sahasında ağırladığı PSG'de maçı sakatlanarak tamamlayamayan Neymar'ın durumu belli oldu.

Yapılan kontrollerin ardından Neymar'ın yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanırken, sakatlığının kas sorunu olduğu açıklandı.

Brezilyalı yıldız, 'de oynanacak ve karşılaşmalarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarını da kaçıracak.

Neymar'ın kasım ayında verilecek millî aradan sonra oynayabileceği tahmin ediliyor.