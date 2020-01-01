PSG'de Neymar üç hafta oynayamayacak
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Başakşehir'in geçtiğimiz çarşamba akşamı sahasında ağırladığı PSG'de maçı sakatlanarak tamamlayamayan Neymar'ın durumu belli oldu.
Yapılan kontrollerin ardından Neymar'ın yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanırken, sakatlığının kas sorunu olduğu açıklandı.
Brezilyalı yıldız, Ligue 1'de oynanacak Nantes ve Rennes karşılaşmalarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ndeki RB Leipzig maçlarını da kaçıracak.
Neymar'ın kasım ayında verilecek millî aradan sonra oynayabileceği tahmin ediliyor.