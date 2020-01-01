PSG

PSG'de Neymar üç hafta oynayamayacak

Goal Türkiye
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Neymar PSG
Depo Photos
PSG'nin Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan Neymar'ın üç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Başakşehir'in geçtiğimiz çarşamba akşamı sahasında ağırladığı PSG'de maçı sakatlanarak tamamlayamayan Neymar'ın durumu belli oldu.

Yapılan kontrollerin ardından Neymar'ın yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanırken, sakatlığının kas sorunu olduğu açıklandı.

Brezilyalı yıldız, Ligue 1'de oynanacak Nantes ve Rennes karşılaşmalarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ndeki RB Leipzig maçlarını da kaçıracak.

Neymar'ın kasım ayında verilecek millî aradan sonra oynayabileceği tahmin ediliyor.

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