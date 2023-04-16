Fransız süperstarın annesi, oğlunun duygularına hakim olmakta zorlandığını açıkladı.

NE OLDU? Mbappe, kendisiyle beraber birkaç yıldız arkadaşının da yer aldığı 2023-24 sezonu için sezonluk bilet satışlarını tanıtan bir video yayınladıktan sonra PSG'yi alenen eleştirdi.

Bir sosyal medya gönderisinde, "Yayınlanan bu videoyu onaylamıyorum. PSG büyük bir kulüp ve büyük bir aile, ama PSG, Kylian Saint-Germain değil" diye yazdı.

Mbappe yorumlarını yayınlamadan önce annesi Fayza Lamari ile konuştu ve annesi, bu konuda oğluna katılmadığını söyledi.

NE SÖYLEDİLER: Annesi, "Kylian o anın sıcağıyla kalbinden konuştu ve kızmıştı" dedi Halk Senatosu'nda ve şunları ekledi:

"Sosyal medya çağında doğmuş gibi çocukça bir tepki verdi. Herkesin kendine göre bir iletişim yolu var.

"Beni aradı ve kızgındı. Nasıl hissettiğini anladım ve ona 'Şu anda, anın sıcaklığıyla tepki vermenin zamanı değil, şimdilik bir şey yapma.

"Bunu yapmak için zaten zamanın olacak dedim. Ancak Mbappe, 'Hayır, beklemek istemiyorum. Sonuçlarının ne olduğunu biliyorum ve olanları kabul edeceğim' deyip mesajı paylaştı."

BÜYÜK RESİM: Mbappe ile PSG arasındaki husumet, Fransız oyuncunun geleceği hakkında daha fazla belirsizliğe yol açtı.

Geçen yıl, yeni bir sözleşme imzalamasına rağmen Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olacağı yönündeki haberler devam ediyor.

Ancak, şikayetlerini dile getirmesine rağmen kulüpte kalmak konusunda ısrar etti ve şöyle dedi:

"Nerede Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum? Tabii ki Paris'te. Parisliyim ve sözleşmem var. Burası PSG!"

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

instagram.com/k.mbappe

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SIRADA NE VAR? Mbappe ve PSG, Cuma günü Angers'ı konuk ettiklerinde Ligue 1'i kazanmak için oldukça avantajlı bir yola girecekler.