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Désiré Doué, cumartesi günü OGC Nice karşısında 2-3 kazandıkları maçta ağır bir sakatlık yaşadı. Paris Saint-Germain, sağlık kontrollerinin sonuçlarını resmî kanallarından duyurdu.

Fransız kanat oyuncusu, Paris ekibinin ilk 11'inde sahaya çıktı. 32. dakikada Achraf Hakimi'nin pasıyla skoru 1-2'ye getirdi.

İlk yarının bitimine kısa süre kala Doué için işler tersine döndü. Axel Witsel'i çalımladıktan sonra top sürmeye devam etmek isteyen hücum oyuncusunun dizi feci biçimde geriye doğru aşırı açıldı. Fransız futbolcu acı içinde feryat etti ve ağır bir sakatlık geçirmiş olmasından hemen endişe duyuldu.

21 yaşındaki hücum oyuncusu sedyeyle sahadan çıkarıldı. Luis Enrique, durumun ciddi olduğunu anlamıştı: "Tetkiklerin sonuçlarını beklememiz gerekecek ama ciddi bir sakatlık olduğu açık."

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PSG, Doué'nin ön çapraz bağının koptuğunu ve kasım ayı sonunda ameliyat edileceğini doğruladı. Ardından onu uzun bir rehabilitasyon süreci bekliyor.

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Khvicha Kvaratskhelia'nın da ekim ayında ağır bir diz sakatlığı yaşamasının ardından bu gelişme, Doué ve Paris ekibi için büyük bir kayıp oldu.

L'Équipe'e göre son Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Doué'den en az altı ay yararlanamayacak. Bu nedenle oyuncunun bu sezon PSG formasıyla yeniden sahaya çıkıp çıkamayacağı belirsiz.

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Ousmane Dembélé, bir süre takımdan uzak kaldıktan sonra Paris Saint-Germain kadrosuna döndü. Ancak onun dönüşüne rağmen Luis Enrique'nin hücum hattındaki seçenekleri önemli ölçüde azaldı.

İspanyol teknik direktörün elinde, Fransız Ballon d'Or ödülü sahibinin yanı sıra Senny Mayulu, Maghnes Akliouche, Ferran Torres ve Nice maçında 62. dakikada oyuna giren eski Ajax oyuncusu Mika Godts bulunuyor.