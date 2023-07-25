PSG'ye bir şok daha: Mbappe'yi 6 gün içinde satmazsa 60 milyon Euro daha ödeyecek!

Fransız devi PSG ile Mbappe arasındaki transfer çözümsüzlüğü belirsizliği korurken ortaya beklenmeyen bir gelişme çıktı.

NE OLDU? Fransız forvet, 2022 yazında Parc des Princes'te yeni bir sözleşme taahhüdünde bulundu. Daha sonra işler istenildiği gibi gitmedi ve Mbappe, sözleşmesi son bulduktan sonra önümüzdeki yaz takımdan serbest oyuncu olarak ayrılmak istiyor.

Ancak PSG, Fransız süperstarla aynı görüşü paylaşmıyor.

BÜYÜK RESİM: Mbappe şu anda La Liga devi Real Madrid ile yoğun bir şekilde bağlantılıyken, Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'in masada 300 milyon Euro'luk (258 milyon £ / 331 milyon $) dünya rekoru olan bir transfer teklifi olduğu söyleniyor.

Bu teklif, 24 yaşındaki oyuncuya 700 milyon avro (602 milyon sterlin/773 milyon dolar) maaş getirecek ve söz konusu şartlar, futbol çevrelerinin dışındaki süper yıldızların da ilgisini çekiyor. Sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi olması hiç de sürpriz değil.

VE DAHA FAZLASI: Mbappe, PSG'de kalmaya pek ilgi duymuyor gibi görünse de, kendisine 60 milyon € (52 milyon £/66 milyon $) sadakat bonusu ödenmesi gerekiyor.

Mevcut sözleşmesindeki bu madde 1 Ağustos'ta devreye girecek ve söz konusu ücret taksitli halinde ödenecek. PSG, eğer Mbappe'yi satmak istiyorsa elini çabuk tutmak zorunda...

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SIRADA NE VAR? Mbappe'nin sözleşme süresi dolduğunda hala PSG'de olup olmayacağı henüz belli değil ve bir transfer hamlesinin yakın olabileceğine dair pek çok spekülasyon var.

Kariyerinin bu aşamasında Orta Doğu'ya gitmeye isteksiz olduğu bildiriliyor, ancak Al-Hilal, tekliflerine Real Madrid tarafından 2024'te etkinleştirilebilecek bir serbest kalma maddesi eklemeye hazır.

Ve bu durum Mbappe'nin iştahını fazlasıyla kabartabilir...