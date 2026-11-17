Jorge Mendes'in Barcelona ziyareti, teknik direktör Hansi Flick yönetiminde rolü giderek azalan ve devre arası transfer döneminin yaklaştığı bir dönemde takımdaki oyunculardan birinin geleceğine dair soru işaretleri doğurdu. Avrupa kulüplerinin de oyuncunun durumuyla ilgilenebileceği belirtiliyor.

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Haberi duyuran Mundo Deportivo gazetesine göre Portekizli menajer, bugün salı günü yerel saatle 13.00 sularında Barcelona'ya ulaştı ve ekibinden iki kişiyle birlikte şehir merkezindeki bir restoranda öğle yemeği yedi. Mendes'in ajandasındaki en önemli isim Alejandro Balde'ydi. Yemeğin ardından Mendes, kısa bir ziyaret için oyuncunun evine gitti.

23 yaşındaki sol bek, Flick yönetiminde forma şansının dikkat çekici biçimde azalmasının ardından Barcelona'da zor günler geçiriyor. Bu sezon beş maçta yalnızca 123 dakika süre alan oyuncu, kulüple 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen sportif geleceği konusunda soru işaretleri doğuruyor.

Balde, daha önce on yıl boyunca ilk on birin değişmez ismi olan Jordi Alba'yı geride bırakarak sol bekte ilk tercih olmayı başarmıştı. Barcelonalı oyuncu, Luis Enrique'nin İspanya Milli Takımı'nın başında olduğu dönemde 2022 Dünya Kupası'na da gitmişti. Ancak Flick yönetiminde sınırlı şans bulan Balde'nin bugünkü durumu tamamen farklı.

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Mundo Deportivo'nun haberine göre Mendes'in, müvekkiliyle takımdaki mevcut durumunu ve önümüzdeki süreçteki seçenekleri konuşmuş olması oldukça olası. Özellikle devre arası transfer döneminin yaklaşık altı hafta sonra açılacak olması, forma şansı bulamamaya devam etmesi halinde oyuncuya geleceğini yeniden değerlendirme fırsatı sunuyor.

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Bu noktada Luis Enrique'nin çalıştırdığı Paris Saint-Germain, Balde'yi transfer etmekle ilgilenebilecek kulüpler arasında öne çıkıyor. Juventus da İspanyol sol beki yakından takip ediyor. Ancak haberde, iki kulüpten herhangi biriyle şu ana kadar resmi bir görüşme yapıldığına ya da somut bir teklif geldiğine dair bir bilgiye yer verilmedi.

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Öte yandan Flick, son basın toplantılarında Balde hakkındaki görüşlerini açıkça dile getirmişti. Barcelona'nın yaklaşan devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçip geçmeyeceği merak konusu. Habere göre bu ihtimal yeni transferler yapılabilmesine bağlı, ancak bunun için öncelikle kadrodan bir oyuncunun ayrılması gerekiyor.

Mendes'in daha önceki transfer dönemlerinde Barcelona'nın pek çok hamlesinde rol oynamış olması, bu ziyareti daha da önemli kılıyor. Ziyaret sıradan bir zamanda değil, devre arası transfer döneminin açılmasına birkaç hafta kala ve Balde'nin Flick'in planlarındaki yerini ve takımdaki rolünü yeniden kazanma ihtimalini öğrenmeye ihtiyaç duyduğu bir dönemde gerçekleşti.

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Barcelona'nın tavrı ve oyuncuyu ne ölçüde elinde tutmak istediği ise önümüzdeki sürecin ortaya koyacaklarına bağlı. Özellikle de Balde'nin sözleşmesinin 2028 yazına kadar devam ettiği düşünüldüğünde.

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