PSG transfer piyasasını sallayacak: Robert Lewandowski planı!

Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda eden ve Ligue 1'de Lille'in gerisinde kalan PSG, çok konuşulacak bir transfer operasyonuna hazırlanıyor.

Birçok kulüp gelecek sezonun transfer planlamasına zaman kaybetmeden başladı.

Yaz aylarında Kylian Mbappe'nin muhtemel ayrılışına hazırlanan PSG, Bayern Münih'in yıldız ismi Robert Lewandowski'nin durumunu takip ediyor.

İspanyol AS'ta yer alan habere göre , Fransız ekibi, Polonyalı golcü ile henüz iletişime geçmedi. Bu transfer Kylian Mbappe'nin durumuna bağlı.

Lewandowski, Bayern'den ayrılabilir

Fransız L'Equipe gazetesi ise, 32 yaşındaki yıldız ismin bu yaz transfer döneminde Bayern Münih'ten ayrılmayı düşünebileceğini yazdı.

Bayern Münih ile tüm kupaları kazanmayı başaran Lewandowski, yeni bir meydan okuma istiyor ve bunlardan biri de PSG ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olabilir.

PSG Sportif Direktörü bu transfer için Mbappe'nin durumunun netleşmesini bekleyecek. Fransız ekibi son yılların en önemli transfer çalışmasını yapmayı deneyebilir.

Lewandowski, Müller'in rekorunu kırdı

Robert Lewandowski, Bundesliga'da 40 gole ulaşarak muhteşem bir performansa imza attı.

Tecrübeli golcü, Bayern Münih efsanesi Gerd Müller'in 'Bir sezonda en çok gol atan oyuncu' rekoruna böyle ortak oldu.