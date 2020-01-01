PSG, Thomas Tuchel'in yerine Max Allegri'yi getiriyor
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PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in önümüzdeki sezon Bayern Münih'in başına geçebileceği öne sürüldü.
L'Equipe' te yer alan habere göre; PSG'deki performansı tartışmalı bir hale gelen Tuchel gelecek sezon için Bayern'le anlaşmaya vardı.
Gazetenin iddiasına göre PSG yönetimiyse Tuchel'in yerine Juventus'un eski teknik direktörü Max Allegri'yi göreve getirmeyi planlıyor. Bu sezon takım çalıştırmayan Allegri'nin özellikle PSG'nin futbol direktörü Leonardo tarafından istendiği belirtildi.
PSG, geçtiğimiz sezon Tuchel ile olan sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak mukavelesini 2021'e kadar uzatmıştı.