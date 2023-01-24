Brezilyalı yıldız, Dünya Kupası'nın izlerini üzerinden atamıyor.

NE OLDU? Fransa Kupası'nda PSG'nin Pays de Cassel'i 7-0 yendiği maçta Kylian Mbappe beş gol atarak adeta şov yaptı.

Ancak, Neymar da Pazartesi gecesi etkileyici bir performans sergiledi. Galtier tarafından 10 numara pozisyonunda oynatılan yıldız futbolcu, gösterdiği performansla alkış aldı.

Ve geceyi bir gol, iki asist yaparak tamamladı.

Galtier, maçtan sonra Brezilyalı oyuncunun Katar'daki Dünya Kupası sırasında ayak bileklerinde morluklarla döndüğünü ve henüz en iyi durumunda olmadığını açıkladı.

PSG patronu, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dünya Şampiyonası'nda ayak bilekleri biraz incinmişti ve tedavi gördü.

"Geri döndüğünden beri hala acı çekiyor. Çok efor sarf ediyor. Henüz en iyi formunu geri kazanamadı."

BÜYÜK RESİM: Galtier, Pays de Cassel'e karşı oynadığı ateşli ilk yarının ardından Neymar'ı potansiyel bir kırmızı kart konusunda uyardığını da itiraf etti.

"İkinci yarıda daha sakin olmasını sağlamak için devre arasında Neymar ile konuştum” dedi ve şunları ekledi:

"Onlar, (Neymar ve Mbappe) çok iyi oynadılar ve birbirlerine yardımcı oldular. Bazı ilginç şeyler başardılar.

"Tekrar birlikte oynamaları gerektiğini hissettim."

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NEYMAR İÇİN SIRADA NE VAR? Brezilyalı oyuncu, Pazar günü PSG'nin Ligue 1'de Reims'i konuk ettiği maçta yeniden sahada olmayı arzuluyor.

Neymar, ülkesi Brezilya'nın Dünya Kupası'ndan şok edici bir şekilde Hırvatistan'a penaltılarda elenmesinin üzüntüsünü de henüz atlatabilmiş değil.