Fransız hoca, Arjantinli süperstarın takımda kalıp kalmayacağı konusuna son noktayı koydu.

NE OLDU? Messi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve Arjantinli süperstarın, PSG'de mi kalacağı yoksa eski kulübü Barcelona'ya mı döneceği şimdilik netlik kazanmadı.

Ancak hocası Galtier, Messi hakkındaki kararını verdi ve onun Paris'te kalmasını istediğini itiraf etti.

NE SÖYLEDİLER: Galtier basın toplantısında Lionel Messi hakkında şunları söyledi:

"Leo'nun ve onun burada kalıp kalmayacağının çok konuşulduğunu biliyorum.

"Tartışmanın içini ve dışını da çok bilmiyorum.

"Leo'nun kalıp kalmamasına gelince, o herkesin istediği bir oyuncu. Leo, soyunma odasında mutlu.

"Kararlı bir oyuncu ve goller atma yeteneğine de sahip. Önemli bir oyuncu.

"Yaşına göre her gün çok iyi antrenman yapıyor. Partnerlerinin oynamasından da mutluluk duyuyor.

"Geleceğine gelince, ne olacağını bilmek için çok erken, ama o burada mutlu ve dediğim gibi, herkes onun gibi bir oyuncuyu takımında görmek ister."

BÜYÜK RESİM: Messi'nin bir sonraki transfer hamlesi birçok spekülasyonun konusu oldu.

Barcelona, kulüp efsanesiyle yeniden bir araya gelmeyi reddetmedi ve MLS ekibi Inter Miami'nin de Messi için büyük bir sözleşme teklifi hazırladığı bildiriliyor.

Ve Messi'nin, geçtiğimiz Aralık ayında Paris'te kalma isteğini dile getirdiği de aktarılıyor.

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SIRADA NE VAR? Messi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. O zamana kadar, PSG'nin Ligue 1 şampiyonluğu için mücadelesine yoğun bir şekilde dahil olacak.

Ve Pazar günü sahalarında beşinci sıradaki Rennes'i konuk edecekleri maçta, Lionel Messi'nin sahada olmasını umuyorlar.