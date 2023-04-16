Fransız hoca, son günlerde ortaya atılan birçok iddianın başrolünde bulunuyor.

PSG menajeri, Nice'i çalıştırırken siyahi ve Müslüman oyuncular hakkında ırkçı yorumlarda bulunduğu iddia edilen ve RMC Sport tarafından yayımlanan bir e-postanın sızdırılmasından bu yana ateş altında bulunuyor.

GOAL'ün bildirdiği gibi, Galtier bir kez daha suçlamaları reddetti, ancak PSG taraftarları iddiaların doğru olması halinde hemen görevinden alınması gerektiğini savundu.

Nice'in eski futbol direktörü Julien Fournier'den sızdırılan e-postaya göre Galtier'in, Nice'in çok fazla siyahi ve Müslüman oyuncuya sahip olduğunu söylediği ve Müslüman oyuncuların Ramazan'ı kutlamasına izin vermediği iddia ediliyor.

Galtier, Lens'e karşı oynanan maçtan önce düzenlediği basın toplantısında iddialar hakkında konuştu ve ayrıca avukatına, iddiaların "aşağılayıcı ve iftira niteliğinde" olduğunu belirtirken Fournier'e karşı yasal işlem başlatma talimatı verdi.

Bir diğer iddia ise Galtier'in, dini inançları nedeniyle bir oyuncuyla sözleşme imzalamayı reddetmesi üzerine odaklanıyor ve bu durum, Fransa futbolunun son günlerde en çok konuşulan konularından birisi durumda.

Ne söylendi?

PSG'nin galibiyetinin ardından Galtier, Canal+ Foot tarafından tekrar sorgulandı ve masum olduğunu ikinci kez söylemek zorunda kaldı.

"Kazanmak önemliydi. Sayısal avantajdan ne kadar faydalansak da ikinci yarı biraz kendimizi bıraktık.

"Hücumda daha ciddi ve agresif olmalıydık. Lens'e umut verdik. Ama sayısal üstünlüğü iyi değerlendirdik.

"Haftayı yorgun bir şekilde geçirdim, ama hep aynı kararlılıkla ilerliyoruz.

"Aile, şu anda gayet iyi bir durumda ve ben, işe sığınmak zorundayım. Vazgeçmeyi hiç düşünmedim.

"Oyuncularım gayretliydi ve bu güçlü bir sinyal verdiler. Diğer teknik direktörlerden destek almak mı?

"Evet, bu tür şeylerin olması çok önemli. Kamusal ve kişisel düzeyde iç açıcı bir durum.

"Ama bu desteği umursamayan birçok insan da var. Hayatım boyunca çeşitliliklerle zenginleştim."

PSG, 19. dakikada Salis Abdul Samed'in oyundan atılmasının ardından Kylian Mbappe, Vitinha ve Lionel Messi'nin golleriyle 10 kişi kalan Lens'i 3-1 mağlup ederek Ligue 1'deki liderliğini 9 puan farkla sürdürdü.

Fransız devi, Cuma günü Angers ile karşılaşacak.