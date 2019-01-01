PSG taraftarından Neymar'a tepki: "Defol o... ç..."
Transferi yılan hikayesine dönen Neymar'a sonunda Paris Saint Germain taraftarı patladı!
PSG'nin Nimes'i konuk ettiği maçta görev almayan Neymar için taraftarlar pankartlarla ve tezahüratlarla tepki gösterdi.
Tribünler Neymar için "Defol o... ç..." tezahüratlarında bulunurken takımdan ayrılması için de pankartlar asıldı.
Tuchel kalmasını istiyor
PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel ise Brezilyalı yıldızın kalmasından yana.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Alman teknik adam, "Eğer Neymar’ı kaybedersek uyuyamam. Onu kaybetmek ve onun yapabildiklerini yapacak bir oyuncu bulmak çok zor olacak" ifadelerini kullandı.
Barcelona'nın teklifi bekliyor
120 milyon euro'ya kadrosuna Griezmann'ı katan Barcelona, Neymar için PSG'ye takas sunmuştu. Goal'ün edindiği bilgilere göre; Katalanlar 222 milyon euro'ya sattığı eski oyuncusu için, Coutinho, Semedo ve 50 milyon euro önermişti. Barcelona, transfer için bu teklifi değerlendiren PSG'nin haberini bekliyor.