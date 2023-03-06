Fransız ekibi, süperstarından her zaman daha fazlasını yapmasını bekliyor.

NE OLDU? PSG, Cumartesi günü Nantes'i 4-2 yenerken Mbappe, Les Parisiens formasıyla 201. golünü attı.

Maçtan sonra onurlandırıldı, ancak kulübün fiili spor direktörü Campos, yıldızı rehavete kapılmamaya çağırdı ve Mbappe'nin PSG formasıyla daha verecek çok şeyi olduğunu vurguladı.

NE SÖYLEDİLER: Campos, "Onu her zaman daha iyi olması için kışkırtıyorum, çünkü daha iyisini yapabilir.

"Bence 25-26 yaşına geldiğinde en iyi performansını sergileyeceği zaman göreceğiz" dedi Telefoot'a ve ekledi:

"Çalışmaya devam etmesi gerekiyor ve bunu, mümkün olan en iyi şekilde en yüksek standartlarda yapması lazım."

BÜYÜK RESİM: Mbappe, PSG'nin tüm zamanların en çok gol atan futbolcuları listesinde Edison Cavani'yi geride bıraktı.

Ve Uruguaylı golcüden 54 maç daha az oynayarak 201 gole ulaştı. Ancak, Cavani'nin PSG için Ligue 1'de kaydettiği 138 golüne karşın 137 gol kaydetti.

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MBAPPE İÇİN SIRADA NE VAR? PSG, Şampiyonlar Ligi eleme turu ikinci maçında Bayern Münih'i yenmek için Çarşamba günü Almanya'da sahaya çıkacak.