PSG, Şampiyonlar Ligi'nde istenmeyen bir rekor kırdı

PSG, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a elenirken gol bulamadığı maçta istemeyeceği bir rekor kırdı.

PSG, Dortmund'a 1-0 kaybetti

Toplamda 2-0'lık farkla Şampiyonlar Ligi'nden elendi

Turnuvada istemeyeceği bir rekor kırdı

NE OLDU? Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yi evinde 1-0 mağlup eden Borussia Dortmund toplamda 2-0'lık skorla Paris ekibini turnuvadan eleyerek finale yükseldi. Paris Saint-Germain ise bir türlü gol bulamadığı maçta istemeyeceği bir rekor kırdı.

BÜYÜK RESİM: PSG, Kylian Mbappe'nin kadroda olmasına ve maç boyunca 30 şut çekmelerine rağmen Borussia Dortmund karşısında bir türlü gol bulamadı. Böylece Paris ekibi, 2003/2004 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi elemelerindeki bir maçta golsüz en fazla şut çeken takım oldu.

DAHA FAZLASI: PSG, Neymar, Lionel Messi ve Kylian Mbappe gibi yeteneklere yaptığı yatırımlara rağmen Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaşamayı alışkanlık haline getirdi. Messi ile Neymar takımdan ayrılsa da Kylian Mbappe, Paris ekibinde yoluna devam ediyordu ancak Fransız golcünün önümüzdeki sezon Real Madrid'e transfer olması bekleniyor.

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SIRADA NE VAR? Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Borussia Dortmund olurken ikinci finalist Bayern Münih ile Real Madrid arasında 8 Mayıs'ta oynanacak maçla belli olacak.