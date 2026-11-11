Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia’nın uzun süre sahalardan uzak kalmasına yol açan ağır sakatlığının ardından Bayern Münih’in kanat oyuncusu Luis Diaz’ı ocak ayındaki öncelikli transfer hedefi olarak belirledi. Luis Enrique ve Luis Campos, Kolombiyalı oyuncuyu Bavyera’dan ayrılmaya ikna etmek için kış transfer döneminde yüksek bedelli bir teklif yapmayı planlıyor.

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PSG, Kvaratskhelia'nın yerine oyuncu arıyor

Kvaratskhelia'nın yaşadığı ağır sakatlık, PSG'yi sezon ortasında transfer piyasasına yöneltti. Gürcü kanat oyuncusunun birkaç hafta önce Barcelona'ya karşı oynanan maçta çapraz bağı koptu. Sağlık kontrolleri, en az altı ay sahalardan uzak kalacağını doğruladı. Bu ciddi kayıp, teknik direktör Luis Enrique ve sportif danışman Luis Campos'u seçeneklerini kapsamlı biçimde değerlendirmeye yöneltti.

PSG yönetimi, yaklaşan ocak transfer döneminde üst düzey bir kanat oyuncusu kadroya katması gerektiğinin artık farkında. Sezon hedeflerini canlı tutmak için Kvaratskhelia'nın yerini doldurabilecek üst düzey bir oyuncu bulmak kritik görülüyor.

Diaz, ocak ayı için öncelikli hedef olarak öne çıktı

Kolombiya merkezli Areacucuta'nın Foot01 aracılığıyla aktarılan haberine göre Bayern Münih'in hücum oyuncusu Diaz, Paris'teki son yönetim görüşmelerinde öncelikli hedeflerden biri olarak öne çıktı. Kulüp içinde 29 yaşındaki oyuncu, hücumda oluşan büyük boşluğu doldurmak için ideal profil olarak görülüyor.

Diaz, Bayern Münih'te 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 26 gol ve 23 asistlik olağanüstü bir performans sergiledi. Eski Liverpool oyuncusu şu anda kas yırtığından iyileşme sürecinde olsa da PSG, transferi için büyük bir yatırım yapmaya hazır.

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Ancak oyuncuya yakın kaynaklar, artan transfer söylentilerini hızla yatıştırdı. Bu kaynaklara göre Kolombiyalı millî oyuncu şu anda yalnızca fiziksel olarak iyileşmeye ve Bayern Münih'te yeniden en iyi formuna ulaşmaya odaklanmış durumda.

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Enrique'nin taktiğine tam uyum

Aynı habere göre PSG'nin Diaz'a odaklanması, kış transfer dönemi için belirlediği net taktiksel stratejiyi ortaya koyuyor. Transfer ekibi, yalnızca Enrique'nin sol kanatta ilk 11'e hemen uyum sağlayabileceğine inandığı bir oyuncu için harekete geçilmesine onay verecek.

Kolombiyalı oyuncu bu zorlu kriterleri tam olarak karşılıyor. Kulüp analistleri, dinamik oyun tarzının Kvaratskhelia'nınkiyle tamamen örtüştüğü sonucuna vardı. Avrupa futbolunun en üst düzeyindeki önceki deneyimi de gelir gelmez katkı verebilecek durumda olacağını gösteriyor.

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Yine de Bayern Münih'i sezon ortasında ayrılığına onay vermeye ikna etmek PSG için oldukça zorlu olacak. Diaz'ın Almanya'daki uzun vadeli sözleşmesi Haziran 2029'a kadar sürüyor.

Bayern Münih'i kış transfer döneminde zorlu bir sınav bekliyor

Hızla yaklaşan ocak transfer dönemi, Bayern Münih'in yıldız hücum oyuncuları konusundaki kararlılığını ciddi biçimde sınayacak. Kulüp, yalnızca altı ay önce Michael Olise için Real Madrid'den gelen yoğun baskıya başarıyla direnerek müzakerelerde ne kadar kararlı olduğunu göstermişti.

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PSG, ses getirecek bir transfer gerçekleştirmek istiyorsa mali teklifini dikkatle hazırlamak zorunda. Kulüp, Bayern Münih'in değerli kanat oyuncusu konusundaki kararlılığını sınamak için gereken maddi kaynaklara sahip.