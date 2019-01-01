PSG, Real Madrid'in Neymar için yaptığı teklifi reddetti

PSG'den ayrılmak istediği konuşulan Brezilyalı yıldız için İspanyol devinden astronomik bir teklif geldiği ancak reddedildiği öne sürüldü.

, ve gibi dev takımların transfer etmek istediği Brezilyalı futbolcu için tüm teklifler bir bir geri çevriliyor.

'de mutlu olmadığı iddia edilen ve ayrılmak isteyen Neymar için dünya devi Real Madrid'den rekor bir teklif geldi.

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L'Equipe'te yer alan habere göre Real Madrid son olarak PSG'ye Gareth Bale, James Rodriguez, Keylor Navas ve 100 milyon euro önerdi. Ancak ekibinin teklifi reddettiği ve bu transferden en az 200 milyon euro kazanmayı hedeflediği belirtildi.

Barcelona ile Juventus ise Brezilyalı oyuncunun peşini henüz bırakmadı. Philippe Coutinho'yu 'e kiralayan Barcelona, Neymar için yeniden teklif hazırlığına girdi.

2017 yazında Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euro bonservisle transfer olan Neymar, geçtiğimiz sezon 28 resmi maçta forma giyen Neymar 23 gol atıp 10 da asist yapmıştı.