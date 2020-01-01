PSG'de Neymar'ın durumu belirsiz
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Ligue 1'da 14. hafta mücadelesinde Lyon'a evinde yenilerek yara alan Paris Saint-Germain'de Neymar'ın sakatlığı can sıkıyor.
Rakibine tek golle boyun eğen PSG'de maçın son bölümlerinde Thiago Mendes'in müdahalesiyle yerde kalan Brezilyalı yıldız, ayak bileğinden sakatlanmış ve sahayı sedyede terk etmişti.
PSG teknik direktörü Thomas Tuchel, bileğinde kırık şüphesi olan oyuncusu hakkında maçtan sonra yaptığı açıklamada "Henüz bir gelişme yok. Doktorlar Neymar'la ilgileniyorlar. Pazartesi günü durumu netlik kazanacak" ifadelerini kullandı.
Bu sezon dördüncü yenilgisini alan PSG, lider Lille'in 1 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.