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PSG'de Neymar'ın durumu belirsiz

Goal
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Neymar blessure
Getty Images
Alman teknik adam Tuchel, dün gece Lyon'a yenildikleri maçta sahayı sedyede terk eden Neymar'ın durumu hakkında konuştu.

Ligue 1'da 14. hafta mücadelesinde Lyon'a evinde yenilerek yara alan Paris Saint-Germain'de Neymar'ın sakatlığı can sıkıyor. 

Rakibine tek golle boyun eğen PSG'de maçın son bölümlerinde Thiago Mendes'in müdahalesiyle yerde kalan Brezilyalı yıldız, ayak bileğinden sakatlanmış ve sahayı sedyede terk etmişti. 

PSG teknik direktörü Thomas Tuchel, bileğinde kırık şüphesi olan oyuncusu hakkında maçtan sonra yaptığı açıklamada "Henüz bir gelişme yok. Doktorlar Neymar'la ilgileniyorlar. Pazartesi günü durumu netlik kazanacak" ifadelerini kullandı.

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