PSG: Paris, Kylian Mbappé'yi sözleşme uzatmaya nasıl ikna etti?

PSG'nin kasvetli sezonunun senaryosu yazılmış gibiydi: kötü bir oyun, Real Madrid'e karşı son 16 turunda acınası bir eleme, hayal kırıklığı yaratan bir Messi-Neymar ikilisi ve Kylian Mbappé'nin sezon sonunda İspanya başkentine gidişi. Felaket için gerekli malzemeler hazırdı.

Ama felaket gelmeyecek. Haziran ayındaki sözleşmesinin sonunda, Parisli golcü, Real Madrid'e katılmayacak. Mbappe, 2025'e kadar Paris'te kalmayı tercih etti. Oysa ki geçen yaz İspanya'ya gitmek için can atıyordu.

Peki PSG bu noktaya nasıl geldi?

Ayrılma arzusuna rağmen, kariyerini de yöneten annesi Fayza Lamari, Ekim ayında PSG yönetimi ile diyaloğun bozulmadığını söyledi.

Sezon boyunca PSG, Mbappe'yi tutmak için elinden gelen her şeyi yaptı.

Kaynaklar, oyuncuyu kalmaya ikna etmek için inanılmaz bir tekliften bahsederken, Fransız yıldızın annesi son günlerde iki kulübün eşdeğer teklifler yaptığını ve Mbappé'nin şimdi karar vermesi gerektiğini söyledi.

Kesin olan şu ki, artık kulübün en çok kazananı olacak ve 100 milyon avroyu aşan bir imza bonusu alması bekleniyor.

Al-Khelaïfi'nin yanı sıra Henrique ve Ferrer de çalıştı

Sayılar çok fazla! Ancak, kulüp başkanı tarafından verilen sözler de var: gerçek bir spor projesi ve gerçekten sevdiği bir kulüpte önemli değişiklikler. Ve geçen yaz olduğu gibi sadece bir yıldız yığını değil.

Projeyi ilerletmek için Nasser Al-Khelaïfi ipleri kendi eline aldı. Fayza Lamari'nin Nisan ayında Katar'ı ziyareti pek tatil gibi gelmedi.

Doha'da anne ve menajer, ön görüşmeler sonucunda gelecekteki projenin ana hatlarını keşfettiler.

Bunu başarmak için ikili Antero Henrique-Luiz Ferrer'e güvendiler. Henrique ve Ferrer, 2017'de de Mbappe'yi PSG'ye getirmeye ikna etmişti.

Mart ayında Katar Yıldızlar Ligi'ne sportif direktör olarak atanan eski sportif direktör, Paris'in üst kademelerinden hiçbir zaman uzak kalmadı. Aileye yakın olan Ferrer, bugün Nicolas Pépé'nin menajeri ve yeni temsilcisine spor direktörlük pozisyonunu teklif edilecekti (ki reddetti).

Soyunma odasında çeşitli şekillerde takdir edilen Leonardo'nun pozisyonunun hala çok kırılgan olduğunun kanıtıydı. GOAL, bu hafta Paris'te bulunan Luis Campos'un adaylardan biri olduğunu doğruluyor.

Macron'un rolü

Diğer dış aktörler de müdahale etti. Paris'in 7 numarası, özellikle Emmanuel Macron'dan kulübünde kalmasını isteyen birkaç telefon aldı.

İki adam 2018'de Elysée'nin merdivenlerinde Dünya Kupası zaferinin kutlanması sırasında bir araya geldi ve birkaç kez doğrudan birbirleriyle konuştu.

Bir ikon olarak statüsü, şehrin 2024'te Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapacağı Paris'te hala var olması, gençler arasındaki imajı, Devlet Başkanı'nın Mbappé'yi ikna etmeye çalıştığı argümanlar.

Bu çarpıcı seçimde Mbappé'nin Paris şehrine, PSG'ye olan gerçek bağlılığını ve onun en büyük oyuncusu olma arzusunu küçümsememeliyiz.

Şubat ayının sonunda, Ibrahimovic'in Paris formasıyla attığı gol rekorunu kırdıktan sonra, Edinson Cavani'nin rekoruna göz dikti: "Kulüp tarihinde en çok gol atan oyuncu olmayı elbette istersiniz ama en önemli şey şampiyonluklardır."