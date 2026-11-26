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Bayern, OSC Lille karşısında sezonun ilk yenilgisini aldı. Geri dönen oyuncular umut verse de takımın şu anki en büyük sorununu onlar da çözemeyecek. Büyük sezon hedefleri için ciddi biçimde endişelenmek ise henüz erken.

Kasım 2026'daki Bayern bir maç pozisyonu olsaydı, Aleksandar Pavlovic'in OSC Lille karşısında kendi kalesine attığı gol olurdu. Ethan Mbappe'nin şutu direkten dönüp Pavlovic'in ayaklarına geldi. Pavlovic de şaşkınlık içinde topu kontrolsüz bir vuruşla kendi kalesine gönderdi . Maçın sonucunu belirleyen bu gol skoru 2-1'e getirdi ve Bayern'in içinde bulunduğu zor durumu çarpıcı biçimde özetledi.

Bayern haftalarca karşısına çıkan her türlü zorluğa direndi. Jamal Musiala'nın hastalığı, Joshua Kimmich'in babasının ölümü, Vincent Kompany'nin bayılması ve ardından görevinden uzak kalması, peş peşe gelen sakatlıklar. Bütün bu sıkıntıların ortasında Bayern, tam üç hafta önce Atletico Madrid deplasmanında etkileyici bir 2-0'lık galibiyet almıştı. Bu galibiyet şimdi çok uzak bir geçmişte kalmış gibi görünüyor.

O günden bu yana Bayern, kaptanı Manuel Neuer'in yanı sıra en iyi iki hücumcusu Harry Kane ve Michael Olise'den de mahrum kaldı. Bunlar kendi kontrolleri dışındaki gelişmelerdi. Kulübün güçlü yöneticileri ise Musiala'ya karşı kamuoyu önünde başlattıkları kampanyayla gereksiz bir tartışmaya kendileri yol açtı. Görünüşe göre bütün bunlar bir araya gelince takım için fazla geldi.

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Bayern, Bundesliga'da küme düşme adaylarından 1. FC Köln karşısında cuma günü evinde ancak bir beraberlik alabildi. Kompany ise seçeneklerinin azlığı nedeniyle Lille karşısına Bayern'deki döneminin belki de en sıra dışı ilk 11'iyle çıktı: Pavlovic on numarada, Konrad Laimer santrforda başladı. Öne geçtiği ve iyi oynadığı ilk yarının ardından eksik kadro, ikinci yarıda Kompany yönetiminde nadiren, belki de hiç görülmemiş ölçüde kötü bir performans sergiledi ve sezonun ilk yenilgisini aldı . Bayern için bundan sonra ne olacak?

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PSG örneği Bayern'in içini rahatlatmalı

Öncelikle Bayern'i, şu an hiç ihtiyaç duymadığı bir şey bekliyor: çok kısa sürede çok sayıda maç. Takım, üst üste iki hafta daha hafta içi maça çıkacak. Bunların arasında gerçekten belirleyici olan tek karşılaşma, gelecek salı evinde ikinci ligin lideri Hertha BSC'ye karşı oynayacağı Almanya Kupası son 16 turu maçı. Sezonun bu aşamasında Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde yaşanacak puan kayıpları can sıkıcı olsa da bundan fazlası değil. Böylesine zorlu bir dönemden ilkbaharda değil, şimdi geçmek daha iyi. Gergin duruma rağmen büyük sezon hedefleri şu an ciddi bir tehlike altında değil.

Bundesliga'da lider Borussia Dortmund'la arasındaki fark iki puan ve kış arasına kadar nispeten kolay rakiplerle karşılaşacak. Bayern, Şampiyonlar Ligi'nde de doğrudan son 16 turuna katılmasını sağlayacak sekizinci sıradan iki puan uzakta. Noel'den önce yalnızca sondan ikinci Slavia Prag'ı evinde ağırlayacak. Ardından Manchester United deplasmanına gidecek ve Betis Sevilla'yı evinde konuk edecek. Bayern bu üç maçı da kazanırsa 17 puana ulaşacak. Lig aşamasına geçilmesinden bu yana ilk sekize girmek için 16 puan her seferinde yeterli oldu.

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Play-off turundan kaçınmak elbette istenen bir şey. Ancak son iki sezonun gösterdiği gibi, o turu oynamak nihai sonuç açısından belirleyici olmak zorunda değil. Paris Saint-Germain iki sezonda da fazladan bir tur oynadı ve sonunda iki kez de şampiyon oldu.

IMAGO

Bayern'de Harry Kane'in yerine santrforda kim oynayabilir?

Kadro açısından yakında bir rahatlama bekleniyor. Jamal Musiala, Lille karşısında ikinci kez sonradan oyuna girerken Luis Diaz da sahalara döndü. Michael Olise de cumartesi günü Hamburger SV karşısında kadroya dönebilir. Üçü de salı günü Hertha karşısında ilk 11 için aday olabilir.

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Ancak bu üç önemli oyuncu bile şu anki en büyük sorunu çözemeyecek: santrfor eksikliği. Sindesmoz bağındaki yırtık nedeniyle Harry Kane'in muhtemelen mart ayına kadar forma giyemeyecek olması bekleniyor. Kadrodaki en iyi iki alternatif Serge Gnabry ve Ismael Saibari de haftalarca sahalardan uzak kalacak. Santrforda geçici olarak görev yapan Laimer, Lille karşısında büyük bir enerjiyle rakibe baskı yapsa da kale önünde etkisiz kaldı. Tom Bischof ve Lennart Karl da Köln karşısında santrforda fark yaratamadı. Kompany yakında Olise veya Diaz'ı bu mevkide deneyebilir.

Bir diğer makul seçenek de gelecek vadeden Bastian Assomo'ya şans vermek. 16 yaşındaki oyuncu şu sıralar durmadan gol atıyor: Almanya U17 Millî Takımı formasıyla üç maçta sekiz gol, Bayern'in Regionalliga'da oynayan rezerv takımında üst üste iki maçta ikişer gol ve çarşamba günü U19 takımının Youth League'de Lille'i yendiği maçta bir gol ve bir asist. Assomo, A takımla oynayabileceğini yaz hazırlığında dört maça çıkıp iki gol atarak zaten kanıtladı. Ayrıca 1,90 metrelik boyuyla, şu anda oynayabilecek diğer bütün adaylardan farklı olarak ceza sahasında fiziksel bir varlık sağlayabilir.

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Kulübün sportif yönetimi, dar kadroyu kendi altyapısından çıkan oyuncuların daha çabuk şans bulabilmesiyle de sürekli gerekçelendiriyor. Lennart Karl bir yıl önce bu yolla, 17 yaşındayken çıkış yaptı. Öyleyse çok yetenekli Assomo neden şimdi denenmesin?

Bayern: Vincent Kompany "mücadelenin tadını çıkarmak" istiyor

Ancak sezon hedeflerini tehlikeye atmamak için Bayern'in, sonrasında oynanacak çok daha zorlu maçları düşünerek kış transfer döneminde Kane'e deneyimli bir yedek bulması şart. Ne de olsa 33 yaşındaki oyuncunun mart ayında hedeflediği dönüşün hemen ardından yeniden tam yük kaldırabileceği ve önceki performans düzeyine ulaşacağı hiç de garanti değil. Gnabry ve Saibari bu mevkide oynayabilse de en iyi oldukları yer burası değil.

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Tüm sorunlara rağmen Kompany, Lille yenilgisinden sonraki değerlendirmelerinde dikkat çekici biçimde sakindi. Açıkça eleştirmek veya baskıyı artırmak yerine, olumlu bir mücadele ruhu oluşturmaya çalıştı. DAZN röportajında, şimdi önemli olanın "mücadelenin tadını çıkarmak" olduğunu neredeyse aynı sözlerle tam üç kez söyledi.

Mücadelenin tadını çıkarmanın yanı sıra Musiala hakkındaki tartışmaların sona ermesi de kısa vadede başarı şansına kuşkusuz katkı sağlayacaktır. Çarşamba sabahı yapılan açıklama bu yönde ilk adımdı . Ancak kaptan yardımcısı Joshua Kimmich, takım arkadaşını anlaşılır bir şekilde savunup kulüp yönetimini eleştirerek Lille'de bu tartışmayı yeniden alevlendirdi. Kimmich, yöneticilerin Musiala'ya yaklaşımını "kesinlikle kabul edilemez ve Bayern'e yakışmıyor" diye nitelendirdi . Güçlü yöneticilerin bu sözleri yanıtsız bırakıp bırakmayacağı ise belirsiz.