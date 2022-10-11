Efsane stoperin başı, ettiği küfür sonrasında belaya girebilir.

Sergio Ramos, son yediği kırmızı kartın ardından yedi maça kadar maçlardan uzaklaştırma ile karşı karşıya kalabilir.

PSG'nin defans oyuncusu, Ligue 1'de Reims deplasmanında ilk yarıda oyundan atıldı ​​ve Ligue 1'den uzun bir süre uzaklaşabilir.

Ne söylendi?

Ramos, hakem Pierre Gaillouste tarafından sarı kart gösterilmesinden memnun değildi ve iddiaya göre hakeme "Or*spu çocuğu" dedi.

RMC Sport, Canal+ üzerinden Ramos'un hakeme küfür ettiği anların görüntüleri de var.

Ardından, ilk sarı kartını yedikten sadece on saniye sonra kariyerindeki 28. kırmızı kartını gördü.

Hakem raporu, Ramos'un bu terimi kendisi için kullandığını belirtmedi ve İspanyol stoperin 'saldırgan' davranıştan ihraç edildiğini söyledi.

Disiplin kurulu çarşamba günü toplandığında, RMC Sport'a göre Ramos'un az bir ceza alması pek de mümkün değil.

Instagram @sergioramos

Bu sezon vazgeçilmezlerden biri

36 yaşındaki oyuncu, 2021 yaz transfer döneminde PSG'ye imza attı ve 15 yıldan fazla süre kariyerini geçirdiği Real Madrid'den ayrıldı.

Defans oyuncusu, Fransız başkentindeki ilk sezonunda çeşitli sakatlıklarla uğraşırken çok fazla maça çıkamadı.

Bu sezon ise PSG'deki rolüne karar verildi ve ilk 10 maçından dokuzuna ilk 11'de başladı.

Bu nedenle hem oyuncu hem de taraftarlar, onun çok fazla ceza almaması için dua ediyor olacak.