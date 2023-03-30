Sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Brezilyalı yıldız, saha dışında rahat durmuyor.

NE OLDU? Neymar, talihsiz bir sakatlık geçirdikten sonra şu anda sahalardan uzak bir şekilde hayatına devam ediyor.

19 Şubat'tan bu yana, ne kulüp ne de ülkesi Brezilya için hiçbir maça çıkamadı.

31 yaşındaki oyuncu, saha dışındaki etkinliklerine devam ediyor ve poker konusundaki tutkusunu hiçbir zaman saklamıyor.

Ancak Brezilyalı yıldız, bu kez baltayı sert bir şekilde taşa vurdu ve dakikalar içerisinde astronomik bir para kaybı yaşayarak büyük bir şok geçirdi.

BÜYÜK RESİM: Neymar büyük bir mali darbe aldıktan sonra ağlıyormuş gibi yaptı, ancak diğer oyuncular onun 60 dakika içerisinde bir milyondan sıfıra doğru gittiğini söyleyerek Neymar'la alay ettiler.

Fakat o anlarda yıldız futbolcu, kendisiyle dalga geçen arkadaşlarına katılarak eğlenmeye devam etti.

SIRADA NE VAR? Neymar, Perşembe akşamı Twitter hesabının saldırıya uğramasıyla da sarsıldı.

Ayrıca, onun yokluğunda forma giydiği PSG, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e elenerek kupaya veda etti.