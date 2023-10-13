Fransız devi PSG'nin süperstarı Mbappe, takımda kalıp kalmayacağına dair son kararı ne zaman vereceğini planladı.

NE OLDU? Mbappe, iki sezon önceki yaz transfer öncesinde kontratının son yılında 2024'te Paris'ten ayrılmayı planlamadığını kulübe bildirdikten sonra geçen yaz PSG'den ayrılmaya hazır görünüyordu.

Ancak iki taraf, Mbappe ile şok bir anlaşmaya vardı. kalmayı düşündüğünü itiraf etti ve ayrılırsa PSG'nin transfer ücreti alacağına söz verdi.

Ve L'Equipe'e göre, Fransız süperstar Şampiyonlar Ligi finalinin ardından son kararını vermeye hazırlanıyor.

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Mbappe, takımın gidişatına göre kontratı sona erse bile PSG'de kalabilir. Ancak, Fransız yıldızın takımdan ayrılıp Real Madrid ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

BÜYÜK RESİM: PSG'nin yıldızı, Los Blancos'u iki kez reddetmiş olmasına rağmen bu yaz bir kez daha Real Madrid'e transfer olma fikriyle yoğun bir şekilde anılıyordu.

Yine de PSG onu elinde tutmak istiyor ve ona defalarca sözleşme uzatma teklifinde bulundu ve Mbappe'den yeni bir sözleşme imzalamasını bekliyor.

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SIRADA NE VAR? Mbappe, bugün Euro 2024 elemelerinde Fransa'nın Hollanda'ya karşı oynayacağı maçta sahaya çıkacak.

PSG'nin bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçı 25 Ekim'de Milan'la olacak ve gruptaki ikinci maçında Newcastle'a yenildikten sonra İtalyan devini devirmeyi planlayacak.