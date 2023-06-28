Ligue 1'de şampiyon olan PSG'nin yıldızı Mbappe, yaşanan hazin olay hakkında konuştu.

Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe, Paris'te 17 yaşındaki bir çocuğun vurularak öldürülmesinin ardından Fransa'daki "Kabul edilemez durum" hakkında konuştu.

The Guardian'a göre yerel savcılık, bir Fransız polis memurunun arabasını durdurma emrine uymaması nedeniyle gencin ölümünün ardından cinayetten soruşturulduğunu söyledi .

Habere göre, polis memuru Nael M adlı çocuğa ateş açtı ve ardından Salı günü Nanterre banliyösünde aldığı yaralardan dolayı yaşamını yitirdi.

The Guardian, sosyal medyada paylaşılan bir videonun, bir otomobilin yanında iki polis memurunun görüldüğünü ve bunlardan birinin sürücü uzaklaşırken ateş ettiğini ekliyor.

Tam o anda gençler ve polis arasında çatışma çıktı. Ayrıca, bazı grupların barikatlar ve çöp kutuları kurduğu, bir otobüs durağını parçaladığı ve polise havai fişek fırlattığı, polisin de göz yaşartıcı gaz ve el bombalarıyla karşılık verdiği bildirildi.

Fransa'da 2023'te trafikten kaynaklanan ikinci ölümlü olayda, dokuz kişi tutuklandı.