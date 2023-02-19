Fransız süperstar, takım için söylediği sözlerin çarpıtıldığını düşünüyor.

NE OLDU? PSG, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Salı günü sahasında Bayern'e yenildi.

Ve bu maçın ardından Mbappe, takım arkadaşlarını Münih'teki rövanş için en iyi durumda olmaları konusunda uyardı.

Saatler sonra, Neymar bir poker turnuvasına katıldı ve ardından, takım arkadaşının sözlerini açıkça hiçe sayarak hamburger yedi.

NE SÖYLEDİLER: Ancak Mbappe, Prime Video'ya şunları söyleyerek özellikle Neymar hakkında konuştuğunu yalanladı:

"O sözleri, herkes için söyledim. İnsanların Neymar ve sonrasında olanlar hakkında konuştuğunu gördüm.

"Bence şu an içinde bulunduğumuz durumda, kimseye laf atmamız doğru olmaz.

"Bu gerçekten herkes için bir tavsiyeydi, çünkü takımdaki herkes sağlıklı olduğunda diğer takımlara problem çıkarabiliriz."

BÜYÜK RESİM: PSG, Pazar günü Ligue 1'de Lille'e karşı 4-3'lük galibiyet aldı, ancak maç sırasında sakatlanan Neymar'dan bir süre yoksun kalacaklar.

Mbappe, takım arkadaşı için iyi dileklerde bulundu, çünkü Fransız devi 8 Mart'ta Bayern'e karşı deplasmanda çok zorlu bir maça çıkacak.

"Çok üzgünüm! Umarım Ney bir an önce geri döner, çünkü o bizim için hayati bir oyuncu."

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty

Getty

Getty Images

PSG İÇİN SIRADA NE VAR? PSG, bir sonraki Ligue 1 maçında Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya ile karşılaşacak.

Fransız süperstar, en iyi haliyle o maçta olmayı umuyor.