Faslı yıldıza yönelik iddiaların ardından, polis olaya el koydu.

Le Parisien'in haberine göre Paris Saint-Germain forması giyen Achraf Hakimi, cinsel tacizle suçlandıktan sonra polis soruşturması altında bulunuyor.

24 yaşındaki oyuncu hakkında 25 Şubat Cumartesi günü, Paris'in Boulogne bölgesindeki evinde meydana geldiği iddia edilen bir olay nedeniyle 26 Şubat Pazar günü suç duyurusunda bulunuldu.

Savcılık, mağdur olduğu iddia edilen kişinin ifade vermek için polis merkezine gitmesinin ardından soruşturma başlattı.

Hakimi, PSG'nin son iki Ligue 1 maçında sakatlığı nedeniyle oynayamamıştı.

Ortaya çıkan bu hadisenin ardından, nasıl bir sonuç alınacağı merakla beklenirken Faslı oyuncu konuyla alakalı henüz bir yorum yapmadı.

Geçtiğimiz haftalarda, Brezilya Milli Takımı ve Barcelona'nın efsane oyuncularından Dani Alves cinsel saldırı gerekçesiyle tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.

Brezilyalı futbolcunun 4 ile 12 yıla kadar hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.

Son dönemde futbolcularla ilgili artan bu olaylar, tedirgin edici boyutlara ulaşsa da henüz Hakimi hakkında net bir açıklama yok.