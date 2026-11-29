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Luis Campos, iki kez Avrupa şampiyonu olan Paris Saint Germain kadrosunun kurulmasında rol oynayan Portekizli transfer uzmanı, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda zor bir dönemden geçtiğini anlattı: "Şu sıralar sıra dışı bir dönemden geçiyorum. Bunun bir nedeni kişisel bir sağlık sorunu. Ancak bu, çalışmama ve mesleki sorumluluklarımda elimden gelenin en iyisini yapmama engel olmuyor. City maçından önce, ilk zorlu tedavilerin ardından düşünüp taşındıktan sonra yeniden ayağa kalkmak ve elimden gelenin en iyisini yapmaya devam etmek için gereken dengeyi bulabildim. Kolay olmadı. Takımın yardımına güvenebildim. Hem sahada hem de saha dışında olağanüstü insanlar var. Barça ile karşılaştığımızda korkumun takıma yansımasından endişe ettim. Ama öyle olmadı, hepsi inanılmazdı. Beni tanıyanlar uyumu korumak için ne kadar çabaladığımı bilir. Başkan Nasser ve ekibinin, Luis Enrique ve ekibinin, Olivier Gagne'nin ve Poissy'deki bu olağanüstü grubun içinde her gün çalışan herkesin yardımıyla. Son olarak, beni mesajlara, şahsi ziyaretlere ve benzerlerine boğan oyuncular bana pozitif enerji verdi. Teknik direktörün dediği gibi, savunmak için bir araya geldiğimizi, hücum etmek için açıldığımızı ve golü kutlamak için kale önünde buluştuğumuzu hatırlattılar. Ne takım ama! Birlikte, hayatın önüme çıkardığı engeli aşmak için gereken gücü hissettim. Neredeyse başardık. Seni öldürmeyen şey güçlendirir. İş beni besliyor ve hayatta hissettiriyor. Gelecek için önemli olan bu. Ne takım ama! Birlikte, hayatın önüme çıkardığı engeli aşmak için gereken gücü hissettim. Neredeyse başardık. Seni öldürmeyen şey güçlendirir".

"İş bana enerji veriyor ve hayatta hissettiriyor. Gelecek için önemli olan bu. Ne istediğimizi biliyoruz" diyen Campos, Sportmediaset'in aktardığı çeviriye göre şöyle devam etti: "Bize güven veren de bu. Görevimizi yaptık. Başkanı, teknik direktörü, ekiplerimizi dinledik… Korkmadan yolumuza devam ediyoruz çünkü Kvara ve Doué'yi (bu takımın iki temel direğini) kaybetmek elbette bir sorun, ama ilerliyoruz. Sakin, birlik içinde ve kendimize güvenerek, evimizde ve/veya deplasmanda çözüm arıyoruz. 1 Aralık'ta transfer yapamayız. İyi durumda olanları strese sokmayın. Çünkü iyi durumda olmayanlar sizinle birlikte strese girmez. Buna ayıracak zamanları yok. Ellerindeki zaman o kadar değerli ve kıymetli ki her düşüncelerine işliyor. Günde 10 isim önermek mümkün (PSG'nin bugün dünya futbolundaki, sahada kazandığı ve gurur duyduğumuz önemine bakıldığında, bir gün farklı ülkelerdeki çeşitli medya kuruluşlarında aynı pozisyon için 18 farklı isim anıldı). Harika, herkes yaratıcı olmaya ve üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Bazıları da bunu başarıyor… Diğerleri ise, ki bunlar neredeyse hep aynı kişiler, hedeften çok uzak. Onları zaten tanıyoruz ve bunun için suçlamıyoruz. Yeter ki karşılıklı saygı hâkim olsun. Bireysel görüş özgürlüğüne de saygı gösterilsin. Sık sık yanılmaları beni hiç rahatsız etmiyor. Doğru seçimleri yapması gerekenler esas olarak Luís Enrique, Dembélé, Hakimi, Nuno, Akliouche, Ferran, Mayulo ve çalışmanın gücüyle yollarına sakince devam eden daha birçok gerçek şampiyon ve uzman. Ama uyduran, yalan söyleyen, bugüne kadar inşa edilenleri yıkmak için durumdan yararlanmaya çalışan ve genellikle PSG'nin çıkarları olmayan başka, paralel ve bazen özel çıkarlara hizmet edenlere gelince… Devam etsinler, çünkü bu bizi hiç rahatsız etmiyor. Hatta şu anda doğru olanın üç dakika önce artık doğru olmadığı bu yeni dünyada bize yardımcı oluyorlar. Bana göre karmaşa içinde hüküm sürmek kaosun başlangıcıdır ve birçok insanın sonu bu yüzden kötü oldu. Bana göre hastalık da sağlıkla aynı yolu izlemeyi gerektirir. Kurallara uymak, bizi öldüren ya da bize hayat veren şeyi savunmak ve onun için mücadele etmek. Bu yolu izlesek bile ölebileceğimizi daima bilerek. Kendi hatamız yüzünden ve/veya başkaları yüzünden. Sonuçta basit. Ama insan bunu ancak sonradan anlıyor. Çünkü eninde sonunda her şey açığa çıkıyor. Peki siz bundan korkuyor musunuz? Ben korkmuyorum".